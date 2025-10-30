  • Delo d.o.o.
POLICIJSKO-VOJAŠKE PATRULJE?

Jelinčiču pisal policist! Razkritja šokantna, kmalu mešane patrulje policije in vojske?

Zaradi dogodkov na Dolenjskem je slovenska policija še posebej pod drobnogledom.
Zmago Jelinčič. FOTO: Voranc Vogel
Zmago Jelinčič. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 30. 10. 2025 | 09:22
 30. 10. 2025 | 13:08
3:12
Te dni je zaradi dogodkov na Dolenjskem slovenska policija še posebej pod drobnogledom. Kot smo že poročali, je uprava uniformirane policije GPU prevzela koordiniranje vseh operativnih nalog na Dolenjskem, pristojni pa ob tem zagotavljajo, da če kdorkoli opazi nevarno ravnanje, sumljivo dogajanje ali potrebuje pomoč, naj to takoj sporoči na številko 113. Policija bo ukrepala – vedno strokovno, odločno in v dobro vseh ljudi.

Zdaj pa se je oglasil prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je na omrežju X objavil, da je prejel sporočilo policista, ki želi ostati anonimen. »Njegove besede razkrivajo stanje v policiji. Popoln razpad sistema, pomanjkanje kadra in vodstvo, ki je izgubilo stik z realnostjo,« je navedel. Dodaja še, da je v zadnjih letihiz službe odšlo na stotine policistov, razmere na terenu so neznosne, postaje se zapirajo ponoči in med vikendi, mladi odhajajo že po nekaj mesecih.

Anketa med bralci: je Slovenija pogorela pri urejanju romske problematike?

In kaj je rešitev vodstva?

»Vpoklic rezervistov, za 900 evrov na mesec, da bodo “vidni in prisotni”,« nadaljuje Jelinčič. Pisec pisma po njegovih besedah še pravi, da bi na teren lahko poslali kriminaliste s SKP in NPU, ki jih je več kot tisoč in sedijo v pisarnah. »Bodo zdaj varnost zagotavljali ljudje brez izkušenj. To je popolna norost! Če je to koncept varnosti, potem vodstvo policije Slovenijo pelje v kaos! «, zaključi Jelinčič. 

Kako vse skupaj komentirajo na policiji? Odgovore pristojnih objavimo, ko jih prejmemo.

Sekretariat Sveta za nacionalno varnost vladi predlaga aktivacijo mešanih patrulj policije in vojske

Je pa sekretariat sveta za nacionalno varnost vladi predlagal aktivacijo mešanih patrulj policije in vojske. Tako vladi predlagajo aktivacijo 37. člena zakona o obrambi, po katerem lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade.

Mahnič predlaga 30-odstotni dodatek za vse policiste, ki opravljajo delo na območju PUNovo mesto

Poslanec SDS Žan Mahnič je v poslanski pobudi vladi predlagal, naj sprejme sklep o uvedbi 30-odstotnega dodatka k osnovni plači za vse policiste, ki opravljajo delo na območju Policijske uprave Novo mesto ali so tja napoteni zaradi zagotavljanja javne varnosti in reda. Kot je zapisal, je vlada v preteklosti v podobnih primerih (npr. med epidemijo covida-19 ali ob posebnih varnostnih dogodkih že sprejela odločitev o priznanju posebnih dodatkov zaradi povečanih obremenitev in nevarnosti. 

Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih pooblastil, so opozorili v sporočilu vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

»Enak ukrep je bil sprejet leta 2015 ob migrantskem valu in se je izkazal za učinkovito podporo policiji pri izvajanju njenih nalog za zagotavljanje varnosti,« ocenjujejo v sporočilu. Obenem člani sekretariata Sveta za nacionalno varnost predlagajo, da se za dodatne posebne obremenitve policistov zagotovijo finančna sredstva. Vlada bo o predlaganem odločala v najkrajšem možnem času, so še napovedali v Ukomu.

 

policijavarnostZmago JelinčičZmago Jelinčič Plemenitikadrovanje
