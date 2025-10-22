Jelinčiču pisali »zaskrbljeni Slovenci«: Vsak dan pride kakšno tako pismo (FOTO)

Kljub temu da njegovi stranki SNS na zadnjih volitvah ni uspelo priti v Državni zbor, pa Zmago Jelinčič Plemeniti ne počiva. Redno se oglaša na družabnih omrežjih, kjer deli zgodbe in posnetke krivic, ki se dogajajo Slovenkam in Slovencem, ponuja rešitve in ob tem pogosto poskrbi tudi za zgražanje tistih, ki menijo, da so njegovi pogledi predvsem kar se tiče priseljencev »zastareli«.

Kljub temu nekdanjemu poslancu ne manjka podpornikov, in kot pravi se ljudje pogosto obrnejo nanj s kakšnim vprašanjem, tudi potarnajo nad stanjem v državi, tisti najbolj ustvarjalni svoje nezadovoljstvo z aktualno oblastjo izrazijo tudi nekoliko drugače. S pesmicami in risbami. Tako je Zmago Jelinčič Plemeniti delil vsebino enega od pisem, ki je prišlo na njegov naslov, pošiljatelj se je sicer podpisal zgolj kot »zaskrbljeni Slovenci«, ter dodal, da kakšno tako pismo dobi vsak dan.

»Slovenci svojo državo smo izgubili, za kar levaki izdatno so se potrudili. V državo odprtih rok sprejmemo vse kriminalce, saj narod ponovno izvolil je izdajalce,« se začne pismo, v katerega je avtor svoje strahove in skrbi prelil v obliki rim. »Žalostno, a resnično,« je pod objavo komentiral eden od sledilcev Jelinčiča, medtem ko mu je drugi zabrusil, da je čas, da se »umiri in uživa v penziji«.