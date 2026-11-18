Predlog občutnega zvišanja obveznega zdravstvenega prispevka je sprožil oster besedni spopad med vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec in Inštitutom 8. marec. Poslanka je predstavnicam inštituta namenila več ostrih sporočil, ob tem pa s prstom pokazala na Golobovo vlado in finančne posledice ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V dveh objavah je predstavnicam inštituta očitala zavajanje javnosti in jih spomnila na njihovo podporo spremembam zdravstvenega zavarovanja, ki jih je uvedla vlada Roberta Goloba.

Jelka Godec. FOTO: Jože Suhadolnik

»Ej, a niste vi tole zavarovanje ukinili? A ja, niste. Uvedli ste obvezni davek za zdravstvo,« je zapisala Godčeva. S tem se njena kritika ni končala. V naslednji objavi je bila še ostrejša.

»Mucke, dajte raje ZZZS pozvati, naj ukrepajo«

»Ne vi niti 'napletat'. Dokument od danes ne laže. Golobova 'ukinitev' prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja, ki ste jo tako podpirale, je navrtala več kot 160 mio evrov veliko luknjo v ZZZS,« je zapisala poslanka.

Predstavnicam Inštituta 8. marec je nato svetovala, naj se namesto objav na družbenih omrežjih posvetijo cenam medicinskega materiala.

»Mucke, dajte raje ZZZS pozvati, naj ukrepajo na področju znižanja cen medicinskega materiala. Bo mogoče več koristi kot zavajanje javnosti,« je nadaljevala. Ob tem je omenila še Martino Vuk in prihajajoče odločanje v skupščini ZZZS. »Z nitko na X pa samo pripravljate opravičilo za Martino Vuk in vašo kompanijo v skupščini ZZZS, ki bo glasovala za povišanje DZZ,« je zapisala.

V ozadju spora skoraj 188 milijonov evrov razlike

Godčeva je svoje očitke povezala z gradivom ZZZS za pripravo finančnega načrta za leto 2027. Po pojasnilih ministrstva za zdravje je z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2024 nastala ocenjena razlika v višini 135 milijonov evrov med dodatnimi odhodki zdravstvene blagajne in prihodki od novega obveznega zdravstvenega prispevka.

Za leto 2027 ZZZS ocenjuje, da bi se ta razlika lahko povečala na skoraj 188 milijonov evrov. Na odhodke zdravstvene blagajne pa poleg tega vplivajo tudi spremembe plačnega sistema v javnem sektorju in drugi stroški. Spomnimo, prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bilo ukinjeno konec leta 2023, s 1. januarjem 2024 pa ga je nadomestil obvezni zdravstveni prispevek.

Minister zatrdil, da izrednega zvišanja ne bo

ZZZS je predlagal, da bi se obvezni zdravstveni prispevek s sedanjih 39,36 evra zvišal na 48,60 evra mesečno. To bi pomenilo 9,24 evra dodatnega mesečnega stroška oziroma 110,88 evra več na leto. Predlog naj bi skupščina zavoda obravnavala 25. novembra. A minister za zdravje Tadej Ostrc je danes jasno sporočil, da ministrstvo predlaganega izrednega zvišanja ne podpira.

»Naše stališče je jasno: predlaganega izrednega zvišanja obveznega zdravstvenega prispevka ne bo,« je poudaril. Po njegovih besedah je treba rešitve iskati predvsem v učinkovitejši porabi javnega denarja in boljšem upravljanju zdravstvenega sistema.