  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA NOČ

Jelka je pobarvala in okrasila več kot 3600 jajc (FOTO)

Članice Turističnega društva Krim Vrbljene so pripravile čudovito velikonočno razstavo. Na ogled je na stotine pirhov ter potice iz vseh mogočih sestavin.
Marinka Livk, predsednica TD Krim FOTO: Primož Hieng

Poskrbeli so za čudovito velikonočno razstavo. FOTO: Primož Hieng

Hermina Oblak je med drugim spekla pletenico in makovo potico. FOTO: Primož Hieng

Darja Modic je prepletala niti razstave. FOTO: Primož Hieng

Članice Aktiva podeželskih žena občine Škofljica (z leve): Darinka Golobič, Gabrijela Modic in Slavica Jeršin FOTO: Primož Hieng

Za okrasitev jajc je šlo veliko časa. FOTO: Primož Hieng

Očarljivi pirhi FOTO: Primož Hieng

Obiskovalci imajo kaj videti. FOTO: Primož Hieng

Velikonočno jagnje FOTO: Primož Hieng

Primož Hieng
 31. 3. 2026 | 22:11
6:14
A+A-

Članice Turističnega društva Krim Vrbljene so minulo soboto in nedeljo v dvorani domačega gasilskega doma pripravile čudovito velikonočno razstavo, ki je bila prava paša za oči. Med vaščani Vrbljen, Strahomera in Tomišlja v Občini Ig so se z leti stkale močne vezi, saj kake sosedske nevoščljivosti ne poznajo, to pa močno prispeva k dobremu delu Turističnega društva Krim. Lani so za svoje predano delo prejeli priznanje gibanja Kultura-Natura. Marinka Livk, predsednica društva, pravi, da člani vsako leto organizirajo več dogodkov, ki so znani širšemu krogu ljudi. Poleg velikonočne razstave zadnjo nedeljo v avgustu pripravijo Kmečki praznik pod Krimom, decembra organizirajo miklavževanje, konec meseca jaslice v naravni velikosti, sledi pa še blagoslov konj na štefanovo na domačem hipodromu. »V Vrbljenah smo se pred več kot 25 leti odločili, da bomo na prav poseben način zaznamovali velikonočne praznike,« je povedala Livkova. »Pripravljamo namreč imenitno razstavo jedi in pirhov ter najrazličnejših okrasitev za cvetno nedeljo in veliko noč. Na razstavo se začnemo pripravljati že kmalu po novem letu, saj je dela zelo veliko. Pobarvati moramo jajca, nakupiti je treba vse za peko potic in drugih sladkih velikonočnih dobrot ter poskrbeti za okrasitev prostora. Letos smo razstavo posvetili narodnim motivom, že zdaj pa vemo, da bomo prihodnjo veliko noč v letu 2027 posvetili 120-letnici domačega gasilskega društva.«

18 kg moke je porabila za 15 različnih potic.

Vse niti razstave prepleta Darja Modic, ki v TD Krim skrbi za njihove tradicionalne dogodke: »Že takoj po novem letu smo se članice začele pogovarjati, kakšno temo razstave naj izberemo, ker smo v preteklih letih obdelali zelo različne motive. Članice našega društva so se izjemno potrudile, saj so prispevale pirhe, teh je na razstavi več kot 2500, pa potice, pletenice in drugo pecivo, mesne izdelke in jedi, ki so značilne za veliko noč, na primer alelujo iz posušenih olupkov repe kot zadnjo postno jed, in žolco, ki jo tudi v naših krajih radi pripravljajo, saj porabijo določene dele pujsa, ki ostanejo po kolinah. Gospodinje spečejo orehovo potico in ocvirkovko, kar kaže, da so bili orehi nekoč dragi, pri hiši pa so imeli dovolj ocvirkov. Jajca so vedno kuhali v čebulnih olupkih.« Jelka Minatti z Iga je dolgoletna in prizadevna članica TD Krim. Tudi zamisel o velikonočni razstavi je njena. Minattijeva je zagotovo svojevrstna rekorderka, saj je pred leti za razstavo pobarvala, poslikala in okrasila več kot 3600 jajc. Njeni pirhi so prave male mojstrovine: »Vsi pirhi, ki jih ustvarim, so plod moje domišljije. Nekaj jajc vseeno skuham v čebulnih olupkih, potem pa z naravnimi materiali ustvarjam različne motive, na primer rožice in podobno. V minulih letih sem za krašenje uporabila bučna in lanena semena, ovsene kosmiče, riž in celo žafraniko za lase malega zamorčka, ki je postal pirh.«

Če je gospa Jelka rekorderka po številu pirhov, je Iva Lesica iz Tomišlja rekorderka po številu potic, ki so bile na ogled na razstavi. Letos je v dobrem tednu spekla kar 15 najrazličnejših potic ter porabila 18 kg moke, pa kar precej masla, jajc in drugih sestavin za nadeve. »Povsem nova je potica z maslenim nadevom, ki ga pripravim tako, da v sredico kruha zamešam rumenjake in maslo ter s tem namažem razvaljano testo,« nam je zaupala svojo skrivnost. »To je zelo star recept, saj je tako potico pekla že moja mama. Včasih ni bilo toliko orehov, maslo pa je bilo vedno pri hiši, vsaj tam, kjer so imeli krave. Kot novost sem spekla kruh z ajdovimi žganci, ki sem jih zamesila v krušno testo. Pripravila sem še kruh z ajdovo kašo in ocvirki. Ker pri peki ostajajo beljaki, sem iz njih pripravila beljakovo pecivo. Na razstavi je bila na ogled tudi dvobarvna pletenica, zanimiva je bratova potica, ki sem jo poimenovala Janezova potica, ker je tako ime mojemu bratu. Ima tri različne nadeve, in sicer makovega, orehovega in marmeladnega.«

V minulih letih sem za krašenje uporabila bučna in lanena semena, ovsene kosmiče, riž in celo žafraniko.

Med stalnimi sodelavkami velikonočne razstave je tudi Hermina Oblak, ki je letos med drugim spekla potico z limono in rikoto, izjemno makovo potico in potico rafaelo, poleg tega pa še pletenico v obliki sončnice in beljakovo pecivo. »Doma pa največkrat za veliko noč spečem orehovo potico, prav tako potratno potico z mandeljni, krompirjev kruh in še kaj,« je povedala gospa Hermina. Tokrat je TD Krim na razstavo povabilo Aktiv podeželskih žena občine Škofljica, ki deluje znotraj Turističnega društva Lavrica. »Z našimi odličnimi sladkimi grižljaji, dobrotami iz vzhajanega testa in tradicionalnimi pekarskimi izdelki smo sodelovale pri več projektih, ki so potekali v domači občini,« je v imenu aktiva povedala Gabrijela Modic. »Ob prireditvi Veseli december v občini smo se predstavile prvič na stojnici s praženim krompirjem in ocvrtimi jabolki. Štiri članice smo tekmovale z izdelki na Štrudeljfestu v Ivančni Gorici. Slavka Kregar je prejela priznanje za drugo mesto med modernimi zavitki. V Vrbljenah smo predstavile jedi, ki niso značilne za našo občino, a so vseeno povezane z veliko nočjo. To so tuhinjska in gorenjska prata, potica s pregreto smetano, kruh z ajdovim nadevom in suhim mesom, zavitek z ocvirki in kranjsko klobaso ter pobolica, potica, ki so jo pripravljali ob praznikih in pomembnih dogodkih, saj je bila zaradi vsega najboljšega, kar spada vanjo, precej draga. Svoje izdelke iz različnega lesa, med drugim lesene pirhe, je razstavil rokodelec Stane Kočar

Več iz teme

velika nočpirhipoticapraznikiTuristično društvo Krim Vrbljenerazstava
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki