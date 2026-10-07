Jelko Kacin nabiral gobe in si zlomil kolk: »Po operaciji sem kot ironman, imam vse polno železja« (FOTO)

OKREVA DOMA

Politiku so pomagali kranjski gorski reševalci.

Kranjski gorski reševalci, člani Gorske reševalne službe (GRS) Kranj, so imeli prejšnji teden kar dve intervenciji v Zgornji Besnici pri Kranju. V sredo so reševali gobarja, v petek še gobarko. Oba sta se poškodovala na strmih gozdnih terenih nad svojo domačo vasjo. 6 TEDNOV okrevanja čaka politika. Poškodovani gobar ni bil nihče drug kot Jelko Kacin, nekdanji minister za informiranje in kasneje za obrambo ter nekdanji poslanec in evroposlanec, zdaj pa predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve. Na zelo strmem terenu nad njegovo domačo vasjo je 70-letnemu strastnemu ...