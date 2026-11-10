Jenull z Darthom Vaderjem norčljivo iz vojakov na sejmu: »Še prihajajo, vojački ...« (VIDEO)

Pred vhodom na celjsko sejmišče se je v torek med protestniki pojavila oseba v kostumu Dartha Vaderja iz Vojne zvezd. Na omrežju X je zaokrožil posnetek dogajanja pred vhodom, na katerem je dogajanje vodil aktivist Jaša Jenull. Na posnetku je viden moški v vojaško navdihnjeni opravi. »Jaša Jenull z ekipo se v Celju norčuje iz vojakov Slovenske vojske,« je ob objavi videa na omrežju X zapisal avtor objave, ki je delil Jenullov video. Jenull na videu maskoto Vaderja jasno usmerja proti obiskovalcem v vojaških uniformah, ki hodijo mimo njega. »Še prihajajo, vojački,« je slišati tudi njegov posmehljivi ton glasu.

Zakaj so protestirali?

Udeleženci shoda so izrazili podporo Palestincem ter nasprotovali oboroževanju Slovenije in promociji vojaštva med mladimi. Amnesty International Slovenije, Gibanje za pravice Palestincev in še tri organizacije so že 3. novembra pozvale k odpovedi udeležbe izraelskima podjetjema Rafael Advanced Defense Systems in Israel Aerospace Industries. Opozorile so, da podjetji oskrbujeta izraelsko vojsko z orožjem, ki ga uporablja v Gazi. Obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki je odprl sejem, po poročanjumedijev v njuni udeležbi ne vidi težav.

Protest je odprtje sejma spremljal že oktobra lani. Jenull je takrat opozarjal na razdeljevanje vojaškega promocijskega gradiva v šolah.Na sejmišču pričakujejo več kot 3000 dijakov

Na sejmu SIDEC se predstavlja več kot 200 razstavljavcev iz 24 držav. Za širšo javnost bo odprt v četrtek, 12. novembra, med 12. in 17. uro. Ločeno na istem prizorišču do petka poteka brezplačna prireditev V službi domovine. Udeležbo je po podatkih obrambnega ministrstva potrdilo več kot 3000 dijakov. Slovenska vojska predstavlja 31 enot in več kot 60 vojaških poklicev, v programu pa so tudi simulatorji in prikaz voženj z oklepnima voziloma Svarun in Valuk.