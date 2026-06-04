Na čelo vladnega komuniciranja nekdanji Socialni demokrat, menjave tudi na čelu Fursa in Sove

Vlada je na svoji ustanovni seji za v. d. direktorja urada za komuniciranje imenovala Sebastjana Jeretiča, izkušenega strokovnjaka za komuniciranje in političnega komentatorja, je za STA potrdil Jeretič. V času prejšnje vlade je urad vodila Petra Bezjak Cirman. Jeretič na spletni strani svojega svetovalnega podjetja Neurovirtu o sebi piše, da je doktor znanosti s področja politologije z dolgoletnimi izkušnjami na področju strateškega in komunikacijskega svetovanja. Znanstveno se ukvarja predvsem s psihologijo odločanja, kjer je posebej pomembna tema odločanje volivcev. »Na podlagi uporabnih ugotovitev sodobne nevroznanosti in vedenjske ekonomije sem razvil celovit pristop k prepričevanju in moderiranju, ki temelji na znanstvenih dognanjih o tem, kako naši možgani razumejo sporočila, kako sprejemamo odločitve in kako lahko na te procese vplivamo,« je še zapisal v predstavitvi na spletni strani podjetja, ki se sicer ukvarja s komunikacijo in psihologijo prepričevanja.

Jeretič je sicer že dolgo blizu politiki, a na različnih političnih polih. Svojo politično pot je začel v Socialnih demokratih, kjer je bil v letih 1998 in 1999 predsednik Mladega foruma SD, kasneje pa strateški svetovalec stranke. Nato pa so se njegove aktivnosti premikale vse bolj proti desnemu političnemu polu. V tretji vladi Janeza Janše je sodeloval s takratnim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, v preteklosti je svetoval tudi stranki NSi, danes pa torej prevzema vodenje urada za komuniciranje četrte vlade Janeza Janše, trenutno še kot vršilec dolžnosti, saj mora vlada za mesto direktorja formalno izpeljati javni razpis.

DZ je danes z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministrsko ekipo nove vlade pod vodstvom premierja Janše, ki je že prevzel posle od predhodnika Roberta Goloba. V četrti Janševi vladi je 15 ministric in ministrov. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi v Resnici in poslanca narodnih skupnosti.

Podpredsednika Logar in Vrtovec

Anže Logar in Jernej Vrtovec sta bila medtem imenovana za podpredsednika vlade, za v. d. generalnega direktorja Fursa pa Janko Preac. Šef Sove postaja Janez Stušek. Za v. d. generalnega direktorja policije je vlada imenovala Danijela Lorbka. Na čelo urada za informacijsko varnost bo stopil Niko Gamulin.

Vlada je s položaja direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) razrešila Joška Kadivnika in na ta položaj imenovala Janeza Stuška. Stušek, ki ga je vlada na položaj imenovala za pet let, je Sovo vodil že med tretjo vlado Janeza Janše. Na vrhu Sove se je od leta 1990 izmenjalo 17 direktorjev.

Stušek je diplomant fakultete za varnostne vede in pravne fakultete v Mariboru. Je odvetnik, direktor in družbenik v Odvetniški pisarni Stušek, doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope. Prav tako je avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje ter prava o informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Svojo poklicno kariero je začel v Slovenski vojski, bil pa je tudi asistent na fakulteti za varnostne vede.

Tuji vplivi na volitve Menjava direktorja Sove je bila pričakovana tudi zaradi kritik, ki jih je bil Kadivnik deležen zadnje tedne iz vrst članov SDS. Sova je marca namreč potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji.

Menjava direktorja Sove je sicer pričakovana poteza vsake nove vlade. Tokrat pa je bila pričakovana tudi zaradi kritik, ki jih je bil Kadivnik deležen zadnje tedne iz vrst članov SDS. Sova je marca namreč potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji. Kadivnik je članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost predstavil dokaze o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. V stranki so takrat vztrajali, da gre za zlorabo državnih institucij v predvolilne namene. Danes je vlada zamenjala tudi vodstvo obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo (OVS). Za generalnega direktorja je imenovala Gregorja Majcna, dosedanjega šefa Andreja Feferja pa razrešila.