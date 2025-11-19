NSi je s strankama SLS in Fokus Marka Lotriča podpisala ločeni izjavi o začetku pogovorov o možnem sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Predsednik NSi Jernej Vrtovec je po podpisu dejal, da gre za pomemben korak na poti do spremembe politične oblasti v državi in koncu družbenega, ekonomskega in kulturnega eksperimentiranja.

Gre za izraz skupne volje, da pričenjajo pogovore in usklajevanja za oblikovanje skupne liste in skupen nastop na volitvah v državni zbor, je dodal. »V Novi Sloveniji ugotavljamo, da Slovenija potrebuje upanje. Za to pa potrebuje drugačno vlado, ki bo vključevala, iskala sinergije med ljudmi, ki ne bo ideološko in razredno iskala sovražnikov, ampak partnerja v državljankah in državljanih,« je povedal Vrtovec.

Vrtovec je dejal, da so k sodelovanju povabili stranki, s katerima delijo podobna načela, vrednote in delijo program tudi na področju gospodarstva, kmetijstva in zdravstva. »Trojček, ki je pred vami, daje novo upanje, da se lahko izoblikuje drugačna koalicija, ki si jo Slovenija zasluži. Daje upanje za oblikovanje razvojne koalicije, ki je po mojem mnenju najbolj možna v okviru desnosredinske vlade,« je prepričan Vrtovec.

Predsednica SLS Tina Bregant je povedala, da podpis »na 130 let tradicije Slovenske ljudske stranke kaže, da smo zreli za preseganje razlik, hkrati pa dobro zasidrani v našo tradicijo, vrednote«. Meni, da bodo s svojo strokovnostjo in znanjem pripomogli na področjih zdravstva, skrbi za bolne, starejših, ranljivih, gospodarstva in obrtništva.

Predsednik Fokusa Marko Lotrič meni, da predstavljajo korak k širitvi razvojnega političnega zavezništva, zavezništva pomembnih ljudi, ljudi izkušenj in ljudi znanja. Po njegovih besedah Slovenija trenutno nazaduje na vseh področjih, kar ljudje najbolj občutijo v denarnicah s povišanjem davkov in vedno manjšo neto plačo. Meni, da so poklicani za odgovorno upravljanje državne blagajne.

Ob tem se je oglasil tudi prvak SDS. Janez Janša je ob tem imel le eno besedo: »Čestitke«.