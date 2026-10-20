Jeseničani pozor! Tej ženski nikar ne zaupajte in je ne spuščajte v stanovanje

Vsakih nekaj tednov ali mesecev se v Sloveniji najdejo takšni, ki izkoristijo zaupanje nič hudega slutečih državljanov, da bi na lahek način prišli do denarja. Običajno se izdajajo za delavce elektro podjetij, ki želijo preveriti kaj v vašem domu ali njegovi okolici, najdejo se tudi lažni dimnikarji in popisovalci takšnih in drugačnih števcev. Da bi jim le odprli vrata in jih spustili v domovanje, kjer bodo nato kaj izmaknili, ko boste opazili, da ste ostali brez denarja ali kakšnega drugega vrednega premeta, pa bodo že daleč proč.

Policisti redno opozarjajo na te vrste nepridipravov ter državljanom, še posebej starejšim, ki so morda nekoliko bolj zaupljivi, polagajo na srce, naj neznancev nikoli ne spuščajo v stanovanje ali hišo, od ljudi, ki se predstavijo kot delavci, pa naj zahtevajo dokazila in bodo previdni v primeru, da jih niso sami poklicali in se dogovorili za obisk.

Na Jesenicah se je te dni medtem pojavila ženska, ki se izdaja za patronažno medicinsko sestro, sporočajo iz Zdravstvenega doma Jesenice. »Obveščeni smo bili, da se na Jesenicah (bloki, okolica zdravstvenega doma) pojavlja oseba, oblečena v bež plašč, ki se predstavlja kot patronažna medicinska sestra. Obveščamo vas, da ta oseba ni zaposlena v našem zavodu in ne opravlja patronažne službe v imenu Zdravstvenega doma Jesenice,« so zapisali v objavi na družabnem omrežju.

Dodajajo, da lahko pravo patronažno sestro, ki je zaposlena v jeseniškem zdravstvenem domu, prepoznate po službenih oblačilih in oznakah ZD Jesenice. »Svetujemo, da ste previdni in neznanim osebam ne omogočate vstopa v svoje domove, dokler ne preverite njihove identitete. V primeru dvoma se obrnite na naš zdravstveni dom. Če zaznate sumljivo ravnanje, o tem obvestite policijo na številko 113,« so še navedli vodilni v omenjeni zdravstveni ustanovi, ki prebivalce Jesenic in bližnje okolice še prosijo, da tudi svoje bližnje, še posebej starejše občane, opozorijo na lažno patronažno sestro ter tako pripomorejo k njihovi varnosti.