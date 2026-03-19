  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POD SOJEM ŽAROMETOV

Jezus bo letos tudi zapel, Ribniški pasijon bo znova zasijal v grajskem ambientu (FOTO)

Pri lanski uprizoritvi še posebna svetloba na nebu.
Jože Zobec bo tudi letos blestel v vlogi Jezusa. FOTOGRAFIJE: Milan Glavonjić

Žiga Rus in Mladen Pahović, desno

Na vaji: Mladen z napotki Nikodemu in njegovi ženi

Metod Jaklič bo imel letos nekoliko daljši nastop.

Nastopajočih bo okoli sto.

Milan Glavonjić
 19. 3. 2026 | 07:51
A+A-

Ribniška pasijonska družina je lani po šestletnem premoru (zadnja uprizoritev je bila leta 2019) z velikimi prizadevanji celotne, nekoliko prenovljene zasedbe pripravila že 14. gledališko-glasbeno uprizoritev trpljenja Jezusa Kristusa. Predstava je potekala v ambientu, kakršnega so si ustvarjalci najbolj želeli: v ribniškem gradu, pod sojem žarometov in pred več kot tisočglavo množico gledalcev.

Na dveh odrih

Izbrali so enega prvih scenarijev Ribniškega pasijona – klasiko, preverjeno zgodbo brez dodatkov. To je prikaz Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja kot osrednjega dogodka krščanske vere, ki nosi sporočilo o ljubezni, žrtvovanju, odpuščanju in upanju. Režijo je podpisal vsestranski Mladen Pahović, globoka duhovna izkušnja pa se v celoti odreka modernim vložkom in gledalca popelje neposredno v svetopisemsko obdobje.

V središče dogajanja so ustvarjalci tokrat postavili lik Nikodema, čigar preobrazba nosi močno sporočilo za današnjega človeka. »Nikodem (igra ga Matic Zobec) je izjemno močan lik. Njegova pot od velikega duhovnika do zvestega Jezusovega sledilca in občudovalca je pretresljiva,« pojasnjuje Pahović in doda, da je edini lik, ki je umetniško dodan, njegova žena (Tina Pelc). Čeprav zgodovinski viri o njej molčijo, v predstavi igra ključno vlogo kot tista, ki Nikodemu zaupa in ga podpira pri njegovih težkih odločitvah za odrešitev duše. »Nikodem je bil sicer eden pomembnejših velikih duhovnikov in farizejev, po katoliški in pravoslavni tradiciji pa je priznan kot svetnik,« ga opiše Jože Zobec, ki tudi letos upodablja osrednji lik pasijona, Jezusa, in doda, da so scenarij pripravljali že precej vnaprej. »Ustvarili smo ga bolj živega, dinamičnega, z več stražarji, več gibanja, glasbe, pesmi in akcije,« razlaga. Med največjimi novostmi poudarja idejo o dveh vzporednih odrih: »Razmišljamo, da bi hkrati spremljali dogajanje na dveh lokacijah; v hiši velikega duhovnika Kajfe in istočasno v prostoru, kjer poteka Kristusova zadnja večerja.«

Globoka duhovna izkušnja se v celoti odreka modernim vložkom.

Iz več občin

Posebnost letošnjega pasijona, ki je za škofjeloškim po številu nastopajočih največjih pri nas in ga ves čas s številnim pevskim zborom in osemčlanskim bendom spremlja glasba, je tudi ta, da ima Jezus prvič pevski vložek, kar uprizoritvi doda novo izrazno moč. »Ne gre za muzikal, je pa glasbeni del pomemben poudarek,« pojasnjuje Mladen Pahović. Cilj teh sprememb je ustvariti živ scenarij, ki obiskovalcem pomaga doživeti velikonočno vzdušje. Vloge so razdeljene med moške, ženske in otroke, kar daje uprizoritvi posebno širino. Med nastopajočimi je tudi Metod Jaklič, najstarejši udeleženec, ki se približuje 90. letu starosti in bo tudi letos stopil na oder. Tokrat v vlogi Eliázarja (pismouka, razlagalca postave, znanega iz knjig, ki opisujejo judovsko zgodovino v času makabejskega upora.) »Njegova prisotnost in igralska drža ter kilometrina na odru dajejo pasijonu poseben odtis,« dodaja Pahović.

V pasijonu, ki je zdaleč največji kulturni projekt suhorobarske dežele, sodeluje okoli 100 nastopajočih, ki prihajajo ne le iz Ribnice, temveč tudi iz Kočevja, Sodražice, Velikih Lašč in širše okolice. »Igralci so izjemno zagnani, med vajami je čutiti pozitivno energijo. Vsak je prispeval svoj del, nastala je prava ustvarjalna ekipa in scenarij, ki je živ, dinamičen in vsebinsko močan,« poudarja Žiga Rus, ki je poleg Jožeta Zobca, Roka Osojnika, Mladena Pahovića in Nejca Ilca soustvarjalec scenarija. Če bo vreme dopuščalo, bo prizorišče znova ribniški grad, ki je po mnenju obiskovalcev in ustvarjalcev pravo mesto. Lanska uprizoritev je postregla tudi z nepozabnim čustvenim trenutkom, ko je ob prizoru pri grobu posebna svetloba na nebu še dodatno poudarila sporočilo pasijona. »To smo razumeli kot znak, da smo na pravi poti,« še dodaja režiser in si želi, da bi letošnja uprizoritev gledalcem omogočila globoko in doživeto velikonočno izkušnjo. Prva bo na cvetno soboto, 28. marca (ob slabem vremenu v dvorani v Sodražici), druga pa na velikonočni ponedeljek (v primeru slabega vremena v dvorani v Ribnici), obe ob 20. uri.

Igralci so izjemno zagnani, med vajami je čutiti pozitivno energijo.

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki