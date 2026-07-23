Joc Pečečnik potrdil! Prodal jo je Hrvatom, znano koliko milijonov je dobil

Podjetnik Joc Pečečnik je prodal polnilnico naravne mineralne vode Costella iz Kostela, ki jo je kupil leta 2022. Njen novi lastnik je prek podjetja Nika Voda hrvaška pijačarska skupina Stanić, ki je s Costello od leta 2024 strateško sodelovala pri polnjenju vode Zala.

Že prejel sedem milijonov evrov kupnine

Prodajo je Pečečnik potrdil za portal Necenzurirano. Dodatnih izjav Pečečnik ni želel dajati, po informacijah Necenzurirano pa je za Costello že prejel sedem milijonov evrov kupnine. Kupoprodajna pogodba naj bi predvidevala tudi morebitno dodatno izplačilo, če bo družba v prihodnjih letih dosegala dogovorjene poslovne rezultate. Gre za dodatne tri milijone evrov.

Podjetje Nika Voda, ki je v 100-odstotni lasti Kristiana Stanića, je koncentracijo z družbo Costella pri Agenciji RS za varstvo konkurence prijavila 17. julija, je razvidno s spletne strani agencije.

Glede na to, da je po informacijah portala pred štirimi leti za polnilnico odštel približno dva milijona evrov, to pomeni, da je v štirih letih prvotni vložek v najslabšem primeru več kot potrojil.

Costella ima v lasti polnilnico in proizvodne objekte v Grglju pri Kostelu, njeno ključno premoženje pa je koncesija za črpanje vode, ki velja do leta 2035 z možnostjo podaljšanja.