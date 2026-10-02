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Joker Out, Zlatko in drugi prihajajo na Trg republike: obeta se veliki koncert proti zbliževanju vlade z Netanjahujem (FOTO)

Vlada je v nekaj mesecih obrnila slovensko politiko do Izraela, so navedli nevladniki.
FOTO: Ohad Zwigenberg Via Reuters/Vita Orehek/Delo UI 

FOTO: Ohad Zwigenberg Via Reuters/Vita Orehek/Delo UI 

Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi

Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi

Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi

Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi

Na koncertu bodo nastopilli tudi Joker Out FOTO: Vita Orehek

Na koncertu bodo nastopilli tudi Joker Out FOTO: Vita Orehek

Benjamin Netanjahu FOTO: Ohad Zwigenberg Via Reuters

Benjamin Netanjahu FOTO: Ohad Zwigenberg Via Reuters

FOTO: Ohad Zwigenberg Via Reuters/Vita Orehek/Delo UI 
Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi
Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi
Na koncertu bodo nastopilli tudi Joker Out FOTO: Vita Orehek
Benjamin Netanjahu FOTO: Ohad Zwigenberg Via Reuters
M. U.
 2. 10. 2026 | 12:10
 2. 10. 2026 | 12:10
2:39
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Inštitut 8. marec, iniciativa Glas ljudstva in študentski kolektiv En Dva svetova so napovedali koncert, ki bo v četrtek, 8. oktobra, ob 18. uri na Trgu republike v Ljubljani. S koncertom bodo glasbeniki in civilna družba nastopili proti zbliževanju slovenske vlade z izraelsko vlado, ki jo vodi Benjamin Netanjahu. Nastopili bodo Joker Out, Kokosy, Jani Kovačič, Kiki, Saharaeya, Zlatko, Recycleman, Irena Preda, LSDS kolektiv, Majmunska posla, Žigan Kranjčan in mnogi drugi.

Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi
Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi

Vlada je v nekaj mesecih obrnila slovensko politiko do Izraela

Vlada je 11. junija odpravila prepoved izvoza, uvoza in tranzita orožja v Izrael in iz njega ter prepoved uvoza blaga iz izraelskih naselbin. Preklicala je tudi odločitev, da so Benjamin Netanjahu, Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič v Sloveniji nezaželene osebe. Slovenija je 26. avgusta kot edina od 27 članic EU blokirala skupno izjavo EU, ki je obsodila izraelski načrt E1 za gradnjo naselbin na Zahodnem bregu. Premier Janez Janša se je 25. septembra v New Yorku sestal z Netanjahujem, za katerim je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za aretacijo. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je 1. oktobra v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo

Sprememba je zmotila levičarske propalestinske organizacije v Sloveniji. »Odnos slovenske vlade do Izraela se kaže v tem, da je vlada RS dopustila odprtje izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, da je odpravila prepoved tranzita orožja čez Slovenijo in da se predsednik vlade Janez Janša srečuje z Netanjahujem. Zato smo se na Inštitutu 8. marec odločili, da se pridružimo tej akciji in od vlade zahtevamo drugačno držo do Izraela,« je dejal Zlatko Djogić z Inštituta 8. marec.

Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi
Glasbeniki in civilna družba 8. oktobra na Trgu republike: Ne v našem imenu FOTO: Črt Piksi

»Zakaj 8. oktobra na Trg Republike? Ker že tri leta spremljamo, kaj se dogaja in gledamo, kako se odločevalci obračajo stran. Ni treba biti politik ali aktivist, da rečeš: ne v mojem imenu. Dovolj je, da se pokažeš. Še lani je Slovenija jasno rekla ne. Danes je edina država v EU, ki je blokirala obsodbo novih izraelskih naselbin,« pa je poudarila Ana Sučevič – Suki, podpornica Inštituta 8. marec.

Na koncertu bodo nastopilli tudi Joker Out FOTO: Vita Orehek
Na koncertu bodo nastopilli tudi Joker Out FOTO: Vita Orehek

 

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