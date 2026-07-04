Jože Dežman direktor novega Muzeja slovenske osamosvojitve, Levica ostro proti: »Ne želimo, da se zgodovina piše na novo po meri desnice!«

Dežman je sicer univerzitetni diplomirani zgodovinar in filozof. Dejaven je kot zgodovinar, muzealec in publicist. Ima dolgoletne vodstvene in raziskovalne izkušnje, so navedli na ministrstvu. Med leti 2005 in 2010 ter 2021 in 2023 je vodil Muzej novejše zgodovine Slovenije. Leta 2021 je v okviru muzeja prevzel tudi koordinacijo projekta priprave jugoslovanske razstave v Auschwitzu. V okviru muzeja je vodil številne projekte, med njimi Enotni v zmagi - demokratizacija in osamosvojitev Slovenije, Fašizem in Slovenci - izbrane podobe, v okviru stalne razstave Slovenci v XX. stoletju je vzpostavil sobo Slovenija 1945-1960.

FOTO: Jože Suhadolnik

V letih 2012 in 2013 je bil direktor Arhiva RS, v okviru katerega je vodil mednarodni projekt Vroče sledi hladne vojne. V obdobju 2005-2026 je vodil vladno komisijo za reševanje vprašanja prikritih grobišč, od leta 2005 pa je tudi član vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic. V letih 2001 in 2002 je vodil mednarodno soočenje komunističnega in nacionalsocialističnega totalitarizma v Avstriji in Sloveniji. Nastopil je na več znanstvenih srečanjih ter predaval tudi v Avstraliji, Avstriji, Italiji, Španiji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem.

Kot so še zapisali na ministrstvu, Dežman v slovenskem zgodovinopisju odpira nove teme, predvsem iz zgodovine 2. svetovne vojne. Uredil je več zbornikov lokalne zgodovine in več drugih tematskih zbornikov, pripravil je več kot 20 razstav ter objavil več kot tisoč prispevkov v zbornikih, strokovnem in dnevnem časopisju.

Vlada je Muzej slovenske osamosvojitve vnovič ustanovila na seji 23. junija.

Javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve je bil sicer kot samostojni javni zavod ustanovljen že leta 2021. Leta 2023 pa je prejšnja vlada sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, s katerim je hkrati združila javna zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve.

Aktualna vlada je s sklepom ponovno ustanovila dva javna zavoda - Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije. Da se tu zadeva dokončno zaplete, pa opozarja opozicijska Levica.

»Ne želimo prepisovanja zgodovine, muzejev imamo že dovolj!«

Da Levica že dolgo opozarja, da gre pri novem muzeju za politični in ne kulturni projekt, katerega namen je pisanje zgodovine na novo, je znano že vse od začetka. Ne samo, da projekt vidijo kot izrazito politično polariziran in škodljiv, opozarjajo tud na nepotrebno trošenje državnega denarja. »Nismo proti temu, da se slovensko osamosvojitveno zgodovino predstavlja ljudem, ampak to funkcijo v Sloveniji že opravljajo številni drugi muzeji, ki nujno potrebujejo več financiranja,« so med drugim sporočili v novem posnetku za družbena omrežja.

Muzej osamosvojitve pa je večmilijonski politični projekt, ki bo to financiranje premaknil stran od njih, še opozarjajo.