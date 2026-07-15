Jože dosegel izjemen mejnik, stotič je daroval kri (FOTO)

Jože Celič iz Uršnih sel je pred dnevi na Centru za transfuzijsko dejavnost dosegel izjemen mejnik – kri je daroval stokrat in tako dobil naziv vitez krvodajalstva. Ko je bil dijak, si Jože ni predstavljal, da bo nekoč med najzvestejšimi krvodajalci v Sloveniji. A ena pripomba profesorja v srednji šoli je spremenila marsikaj. »Kaj je, Celič, a ti pa ne boš roke dvignil?« se še danes z nasmehom spominja trenutka, ko so dijakom predstavili krvodajalstvo. Profesor ga je malo podražil in Jože je dvignil roko in tako prvič daroval kri. Potem je krvodajalstvo postalo njegovo poslanstvo, saj kri daruje redno, tri- do štirikrat na leto, a nikoli zaradi nagrad ali priznanj, ampak iz preprostega prepričanja, da želi tako pomagati ljudem. »Če bi mi za to plačevali, ne bi več daroval. Potem bi vse skupaj izgubilo smisel,« je povedal. Za krvodajalstvo je navdušil še ženo in sina, darovalec je postal tudi njegov brat. Tako se je dobrodelnost iz osebne odločitve razširila na širšo družino.

Čestitke ob jubileju FOTOGRAFIJI: OZRKS Novo mesto

Celič že skoraj štiri desetletja dela v podjetju Revoz. Svoj prosti čas najraje preživlja aktivno. Je ljubitelj kolesarjenja in nogometa, včasih ga je še posebno privlačilo visokogorje. Ob jubilejnem, stokratnem darovanju krvi si želi, da bi se mu enkrat uspelo udeleži tradicionalnega izleta za krvodajalce, ki ga vsako leto z veseljem pričakuje.

»Stokrat darovana kri pomeni na stotine ljudi, ki so zaradi takšnih posameznikov dobili novo priložnost. Jože Celič pa ob tem ostaja skromen. Zanj je bilo vseh teh 100 darovanj nekaj povsem naravnega. Za številne prejemnike njegove krvi pa zagotovo neprecenljivo darilo,« so sporočili z Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto. Ob jubilejnem darovanju krvi so mu čestitali predsednica OZRKS Novo mesto Danica Novak Malnar, predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Novo mesto Silva Kotar in predstavnica KORK Uršna sela Sonja Zadnik. Vse so bile soglasne, da je krvodajalstvo humanost, ki jo Jože goji globoko v svojem srcu.