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Kaj se dogaja na nacionalki? Jože Možina objavil fotografijo in spregovoril o sovražnikih (FOTO)

Njegove besede spominjajo na nedavni javni spor, v katerega se je zapletel po nadaljevanju sojenja proti pesnici Svetlani Makarovič.
Jože Možina je prejel gobe. FOTO: Tomi Lombar/delo/omrežje X Jožeta Možine
Jože Možina je prejel gobe. FOTO: Tomi Lombar/delo/omrežje X Jožeta Možine
M. U.
 6. 11. 2026 | 10:53
 6. 11. 2026 | 10:54
3:06
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Novinar in zgodovinar Jože Možina se je na družbenem omrežju X oglasil z zanimivo objavo. Razkril je, da je na RTV Slovenija prejel darilo, ob tem pa zapisal pomenljive besede o prijateljih, podpornikih in sovražnikih. Njegova objava prihaja po odmevnem sodnem sporu s Svetlano Makarovič, zaradi katerega se je pred časom javno sprl tudi s televizijsko kolegico Rosvito Pesek»Dobil prejle kot darilo na RTV Slovenija. Ja, če imaš take prijatelje in podpornike, si lahko privoščiš tudi kakega 'sovražnika' več, mar ne?« je na omrežju X zapisal Jože Možina. Ob tem je objavil fotografijo gob, po videzu gre najverjetneje za jurčke.

Njegove besede tako spominjajo na nedavni javni spor, v katerega se je zapletel po nadaljevanju sojenja proti pesnici Svetlani Makarovič.

Po sojenju ostro nad RTV Slovenija in Rosvito Pesek

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, se je 2. oktobra na ljubljanskem okrajnem sodišču nadaljevalo sojenje v odškodninski tožbi, ki jo je Možina vložil proti Svetlani Makarovič zaradi njene satirične pesmi Utrip laži.

Možina od pesnice zahteva opravičilo, objavo sodbe in 2000 evrov odškodnine. Prepričan je, da je z žaljivimi izrazi posegla v njegovo čast in dobro ime, Makarovičeva pa vztraja, da gre za politično satiro in umetniško izražanje. Narok se je končal brez sodbe, odvetnik Makarovičeve pa je predlagal izločitev sodnice. Po obravnavi se je Možina ostro odzval na poročanje RTV Slovenija, predvsem na prispevek v Odmevih, ki jih je vodila Rosvita Pesek. Očital ji je, da je izpustila pomembne dele njegovih argumentov in nekatere žaljive izraze, zaradi katerih je sprožil sodni postopek. Tedaj je zapisal, da človek ob takšnih prijateljih sovražnikov niti ne potrebuje. Njegove besede so prizadele tudi Rosvito Pesek, ki mu je javno odgovorila.V Slovenskih novicah smo 5. oktobra poročali, da je bila voditeljica nad ravnanjem dolgoletnega sodelavca razočarana. V svojem odzivu mu je med drugim sporočila: »Boksnil si me čisto po nepotrebnem.«

Spor s Svetlano Makarovič še ni končan

Sodni spor sega v leto 2022, ko je Makarovičeva v pesmi kritizirala Možinovo predstavitev dogodkov v Dražgošah med drugo svetovno vojno.

Sojenje se je začelo septembra 2024, vendar so več narokov preložili. Julija letos je obravnava odpadla zaradi bolezni Makarovičeve. Oktobrsko nadaljevanje je poleg zapletov v sodni dvorani zaznamoval tudi incident pred novinarskimi kamerami. Makarovičeva je novinarki Planet TV na vprašanje o svobodi izražanja zabrusila: »Bodi tiho, ker si neumna.« Njeno ravnanje je naletelo na kritike novinarskih organizacij.

 

 

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