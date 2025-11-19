Jože Pavlakovič: duhovnik z mizarskimi rokami in srcem za ljudi (FOTO)

»V Svetem pismu je 666 številka hudiča. Ta 777 pa ni nikjer zapisana, ampak pravijo, da je to Kristusova številka,« danes 75-letni Jože Pavlakovič, župnik v Starem trgu ob Kolpi, pripoveduje o razlogih za slavje in veselje v fari, kjer deluje. Svojčas je štela več kot 5000 duš, danes le še okoli 500. Upamo pa staviti, da ni župnika na svetu, ki bi letos slavil toliko jubilejev in hkrati iz lesa izdelal toliko klopi za cerkve v svoji fari. Jože ima rad življenje, župnik Jože ima rad ljudi, predvsem je po pogovoru kmalu jasno, da se v Poljanski dolini počuti zelo dobro. Poljanska dolina ob Kolpi je streljaj proč od Preloke, kjer je bil rojen.

Škof v penzijo, on vztraja

Prvi redni kaplan v Poljanski dolini je bil imenovan 1221. leta v sklopu prafare Ribnica. 10. maja 1248, pred točno 777 leti, je bila ustanovljena župnija, kjer Jože še danes deluje, farna cerkev je posvečena sv. Jožefu. Doslej znani župniki in predhodniki Jožeta Pavlakoviča v Starem trgu ob Kolpi so bili: Jožef Merzel (umrl leta 1885 na Toplicah), Peter Režek (med letoma 1906 in 1918, nato je šel v pokoj v Ljubljano), Franc Zupančič (1906 do 1937, pokopan v Starem trgu), Alfonz Jarc (med letoma 1937 in 1947, kasneje odšel v Dragatuš in bil leta 1949 obsojen na smrt), Viljem Savelli (od leta 1941 do 1947, nato odšel v Koprivnik in bil prav tako leta 1949 obsojen na smrt, bil je zadnji kaplan), Martin Gorše (od leta 1947 do 1974, umrl v Starem trgu leta 1983), Janez Kebe (od leta 1974 do 1977, zdaj v Starem trgu pri Ložu) in Lojze Rajk (od leta 1977 do 1990, trenutno v Belgiji). Kar 35 let je že v starotrški fari Pavlakovič.

Me veseli, da ti ne gredo druge neumnosti po glavi.

»Škof se pri 75 letih upokoji, duhovnik pa, dokler more in zmore,« nadaljuje pogovor. Rojen je bil leta 1950. Kot otrok je doma skrbel za živino, narava mu je prirasla k srcu: pasel je ovce. Zgodaj se je zapisal gasilstvu in opravil zaključni izpit za pohištvenega mizarja ter pridobil obrtno dovoljenje za splošnega mizarja. Imel je svojo obrt, bil je marljiv in delaven.

»Kot mizar z lastno delavnico (tri je imel zaposlene, op. a.) sem si nekoč zaželel dela brez računov in pogajanj. Veste: eno je nekaj narediti, drugo pa prodati. Tako sem enkrat dejal, da bi bilo lepo delati, če ne bi bilo treba pisati računov. O tem sem veliko premišljeval,« se spominja svojega podjetništva. Življenje ga je odpeljalo na druga pota, kot bi bil uslišan. Prisluhnil je božjemu klicu in se zapisal duhovništvu, zavedajoč se, da je razočaral očeta in krajane. Leta 1979 se je vpisal na ljubljansko teološko fakulteto in bil pred 40 leti, 29. junija 1985, posvečen v duhovnika.

777 naj bi bila Kristusova številka.

Sprva je bil kaplan. Že tu se je izkazal, ker je bil vešč lesa. Kar veliko oltarjev je naredil, vmes je bil še v Železnikih, nato v Semiču, kjer mu je bilo lepo. Tudi s tamkajšnjim duhovnikom sta se ujela – opremila sta vse podružnice, izdelala sta celo leseno barko. »Pošiljam te v Stari trg ob Kolpi in delaj, kar hočeš. Me veseli, da ti ne gredo druge neumnosti po glavi,« se Jože spomni besed škofa Alojzija Šuštarja. Veter je Jožeta po morju življenja pred 35 leti tako pripeljal v Stari trg ob Kolpi. »Štirinajstega avgusta 1990 sem prišel,« postreže župnik Jože s podatkom o še enem jubileju.

Komuna

Pa z jubileji še nismo končali. »Petega julija je naše PGD Preloka slavilo 90 let delovanja, sam pa sem gasilec že 60 let. Želim si, da bi bili med sabo v fari povezani. Kar 50 let k temu pripomore farni list. Začel ga je župnik Janez Kebe. To takrat ni bila navada, prej redkost, zdaj ima farna oznanila praktično vsaka župnija. V vseh teh letih, 35 sem že tu, so včasih razen enkrat izšla na vsaka dva tedna. Enkrat so zamujala teden dni zaradi moje bolezni,« pove vestni Jože, ki ima čut za sočloveka. »18. oktobra je bilo 20 let, odkar sva bila s Katarino, tajnico naše Karitas, v Medžugorju na godovni dan sv. Luke in srečala patra Svetozarja Kraljevića, ki je ponudil pomoč, da so v župniji Stari trg ob Kolpi odprli komuno za zasvojene. Pater Kraljević je dejal, da so ravno iskali lokacijo, kjer bi jo odprli,« pojasni Pavlakovič.

»Nekaterim je povsem uspelo,« se ozre na komuno, ki je delovala 13 let, v njej pa je bilo okoli 200 gojencev. Izvemo tudi, da so leta 2005 ustanovili župnijsko Karitas, ki slavi 20 let uspešnega delovanja.

»Rad zgodaj vstanem, tudi ob 20 do štirih, da sem ob štirih zjutraj že v kapeli. Ta jutra so najlepša. Molim in razmišljam, včasih tudi zadremam. Po zajtrku ob pol osmih zaviham rokave. Čas v kapeli pa je božanski,« odrine na globoko v vsak dan, ki mu je dan.

Prihodnji mesec bodo v ospredju vnovič jaslice. FOTO: Drago Perko

»Vsakemu od nas Bog nekaj podari, darove. Tudi meni jih je dal, hvala bogu,« pravi o tem, da veliko zna, svoje talente pa daje blagor skupnosti. Rad dela in ustvarja, farani ga podpirajo. V njegovo delo se ne vtikajo, bolj ali manj pa vse financira sam, nikomur mu ni treba polagati računov. Jože zna prepričati in nagovoriti ljudi, spet v dobro skupnosti.

»Z izrednim gospodom, umetnikom Maksimom Sedejem ml., in njegovo ženo, gospo dr. Anko Sedej, smo se srečali v Lazih po posredovanju pokojnega gospoda Milana Lampeta. Bilo je spomladi 1996. Sedejevi so prišli pač malo na obisk po Kočevskem in ga zaključili v Lazih pri Lampetu,« se spominja druženja z vrhunskim umetnikom. Žal že pokojni umetnik je fari podaril kar 40 svojih del, tudi dva križeva pota, dva oltarja, spravno kapelo in še nekaj monumentalnih podob, kot je triptih Narodna pomiritev.

V Starem trgu so znani po svojih jaslicah, letos bo 20 let, odkar jih postavljajo. Jože je nagovoril domačina Toneta Šegino, ki je izdelal jaslice, ki danes štejejo okoli 430 figuric. Vse jaslice je plačal župnik Jože, ki pa je še kako hvaležen Tonetu, da je dal minimalno ceno.

Velja omeniti, da je v svoji fari župnik Jože izdelal klopi za vse cerkve, ob jubileju pa je farna cerkev dobila nove, okrašene z reliefnimi rezbarijami 40 figur iz Stare in Nove zaveze ter še 15 podob slovenskih mučencev in pričevalcev. Jože dela klopi, reliefne podobe pa so delo Toneta Šegine. Advent je pred vrati, od 23. decembra bodo v Starem Trgu ob Kolpi spet na ogled jaslice, Jože pa si bo spet z veseljem vzel čas za vsakogar, ki bo stopil skozi prav cerkve sv. Jožefa. Vse do tedaj, dokler bo božja volja. Vanjo župnik Jože zaupa.

Takole si je uredil svojo zakristijo. FOTO: Drago Perko

Uredil je tudi kapelo, kjer ima pozimi maše, da ne trati kurjave v cerkvi. FOTO: Drago Perko

V farni cerkvi sprejema vernike. FOTO: Drago Perko