  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUH MALEGA ČLOVEKA

Jože služil od prvega do zadnjega dne velike vojne (FOTO)

Jože Šen je uredil in zbral neprecenljive družinske dokumente, pisma, vojaške dopisnice. V digitalni obliki jih bodo lahko z veseljem prebirale prihodnje generacije.
V Suhi krajini je veliko znamenj in kapelic v zahvalo za srečno vrnitev. FOTO: Slavko Mirtič

V Suhi krajini je veliko znamenj in kapelic v zahvalo za srečno vrnitev. FOTO: Slavko Mirtič

Vojaška dopisnica FOTO: Slavko Mirtič

Vojaška dopisnica FOTO: Slavko Mirtič

V spomin FOTO: Slavko Mirtič

V spomin FOTO: Slavko Mirtič

Vojak Jože Fabjan, fotografiran septembra 1914 v Trstu. FOTO: Arhiv Mojca Janežič

Vojak Jože Fabjan, fotografiran septembra 1914 v Trstu. FOTO: Arhiv Mojca Janežič

Fotografija, ki jo Jože omenja v pismu 18. septembra 1914: »Slika se mi dopade, le preveč se žalostno držiš, no, pa menda nisi vedno tako žalostna.« Marija (Mici), žena Lucija (Cilka) s Heleno (Helči) v naročju, Jožefa (Pepi) in Terezija (Zinka). FOTO: Arhiv Mojca Janežič

Fotografija, ki jo Jože omenja v pismu 18. septembra 1914: »Slika se mi dopade, le preveč se žalostno držiš, no, pa menda nisi vedno tako žalostna.« Marija (Mici), žena Lucija (Cilka) s Heleno (Helči) v naročju, Jožefa (Pepi) in Terezija (Zinka). FOTO: Arhiv Mojca Janežič

Po sto letih postavitve je KS Hinje obnovila spomenik padlim v prvi svetovni vojni, edinem v Suhi krajini. FOTO: Slavko Mirtič

Po sto letih postavitve je KS Hinje obnovila spomenik padlim v prvi svetovni vojni, edinem v Suhi krajini. FOTO: Slavko Mirtič

Pisatelj, prevajalec in ljubiteljski zgodovinar Jože Šen FOTO: Slavko Mirtič

Pisatelj, prevajalec in ljubiteljski zgodovinar Jože Šen FOTO: Slavko Mirtič

V Suhi krajini je veliko znamenj in kapelic v zahvalo za srečno vrnitev. FOTO: Slavko Mirtič
Vojaška dopisnica FOTO: Slavko Mirtič
V spomin FOTO: Slavko Mirtič
Vojak Jože Fabjan, fotografiran septembra 1914 v Trstu. FOTO: Arhiv Mojca Janežič
Fotografija, ki jo Jože omenja v pismu 18. septembra 1914: »Slika se mi dopade, le preveč se žalostno držiš, no, pa menda nisi vedno tako žalostna.« Marija (Mici), žena Lucija (Cilka) s Heleno (Helči) v naročju, Jožefa (Pepi) in Terezija (Zinka). FOTO: Arhiv Mojca Janežič
Po sto letih postavitve je KS Hinje obnovila spomenik padlim v prvi svetovni vojni, edinem v Suhi krajini. FOTO: Slavko Mirtič
Pisatelj, prevajalec in ljubiteljski zgodovinar Jože Šen FOTO: Slavko Mirtič
Slavko Mirtič
 3. 11. 2025 | 12:46
7:31
A+A-

Slovenci so umirali v številnih vojnah, doma in v tujini. Z začetkom prve svetovne vojne leta 1914 je Evropa postala velikansko bojišče, na katerem so se znašli slovenski fantje in možje od ukrajinske Galicije, avstrijske Koroške in Tirolske, zamejstva Beneške Slovenije in Tržaške pokrajine do balkanske bojne črte ob Drini.

Dnevniki in druga pisna pričevanja slovenskih avstro-ogrskih vojakov iz prve svetovne vojne so kot knjižne publikacije izšle zlasti po letu 1990, pa tudi v zadnjem času pridobivajo zgodovinski pomen kot neposredna pričanja dogajanja na fronti, saj spadajo med pomembnejše sestavine naše kulturne dediščine in so del slovenske identitete.

Pisatelj, prevajalec in ljubiteljski zgodovinar Jože Šen FOTO: Slavko Mirtič
Pisatelj, prevajalec in ljubiteljski zgodovinar Jože Šen FOTO: Slavko Mirtič

Sem nedvomno spadajo spomeniki 1. svetovne vojne. Med prvimi na Dolenjskem so spomenik 42 padlim možem in fantom iz župnije Hinje v Žužemberku postavili 8. septembra 1925 na tamkajšnjem pokopališču.

Nekdanji vojni kurat in narodni poslanec dr. Franc Kulovec se je ob odkritju v govoru spominjal vojnih žrtev, ki niso padle zase, ampak za druge: »Za druge umrli smo, ne zase.« Piše tudi: »Vi vsi, ki hodite tod mimo, spominjate se nas, ki v tuji zemlji spimo.« Ponosni domačini zelo lepo skrbijo za spomenik. »Obnovili smo pomemben pomnik naše zgodovine in smo veseli, da imamo pri tem podporo občine, župana Jožeta Papeža in vaščanov,« je povedal predsednik KS Hinje Dušan Papež. KS je v tem obdobju obnovila tudi spomenik zamolčanih žrtev, načrtujejo pa še popis in obnovo pomembnejših kapelic in znamenj.

Duh malega človeka

»Srečno naključje je po več kot sto letih pomagalo do odkritja dveh pisnih pričevanj iz prve svetovne vojne: pisem Jožeta Fabjana, infanterista (pešaka) v 27. črnovojniškem polku, ter dnevniških zapisov Josipa Judniča, vpoklicanega v 27. domobranski polk in kasneje telefonista v 88. strelski brigadi v sestavi 44. strelske divizije,« je povedal Jože Šen iz Maribora, ki je kot ljubiteljski zgodovinar tesno vpet v takratno vojno dogajanje in raziskovanje družinskega debla družine Fabjan, po domače Skebe, iz majhne suhokrajinske Trebče vasi pri Dvoru. Leta 1873 se je tam rodil Jože Fabjan. V takratni Avstro-Ogrski je služil triletni vojaški rok, 19 let kasneje pa so ga, starega 41 let, vpoklicali v vojno, v njej je bil vsa štiri leta.

Vojaška dopisnica FOTO: Slavko Mirtič
Vojaška dopisnica FOTO: Slavko Mirtič

Fotografija, ki jo Jože omenja v pismu 18. septembra 1914: »Slika se mi dopade, le preveč se žalostno držiš, no, pa menda nisi vedno tako žalostna.« Marija (Mici), žena Lucija (Cilka) s Heleno (Helči) v naročju, Jožefa (Pepi) in Terezija (Zinka). FOTO: Arhiv Mojca Janežič
Fotografija, ki jo Jože omenja v pismu 18. septembra 1914: »Slika se mi dopade, le preveč se žalostno držiš, no, pa menda nisi vedno tako žalostna.« Marija (Mici), žena Lucija (Cilka) s Heleno (Helči) v naročju, Jožefa (Pepi) in Terezija (Zinka). FOTO: Arhiv Mojca Janežič

»Jože Fabjan (1873–1942) je brat moje stare mame Fani Hren po mamini strani. Imenujmo ga Jože, da ga razlikujemo od očeta Jožefa (1841–1925). Doma so ga klicali Jožek, sam se je podpisoval sprva Josip, pozneje pa izključno Josef, enkrat samkrat v pismu očetu Jože. Priimek Fabjan je v Suhi krajini sorazmerno pogost, v te kraje ga je verjetno prinesel kak odsluženi rimski vojak (Fabianus), ki se je tu ustalil in osnoval družino, saj je tod v rimskih časih tekla cesta od Acerva (Ivančna Gorica) do Siscije (Sisak),« začne soimenjak zgodbo o vojaku Jožetu.

Jože se je leta 1902 poročil z Lucijo (Cilko) Molek. Imela sta sedem otrok, trije so umrli že pred začetkom vojne. Doma je za štiri leta zapustil ženo s štirimi mladoletnimi hčerkami, enajstletno Marijo (Mici), osemletno Jožefo (Pepi), dveletno Terezijo (Zinko) in štirimesečno Heleno (Helči), ter priletnega očeta. Služil je v avstro-ogrski vojski od prvega do zadnjega dne velike vojne, štiri leta in štiri mesece, in to na vseh avstro-ogrskih bojiščih, na balkanskem, v Bosni in Srbiji, na italijanskem, tirolskem bojišču in na vzhodnem bojišču v Galiciji.

Svojevrsten dokument, ki predstavlja duh tistega časa in malega človeka s svojimi skrbmi in tegobami, vdanega v usodo, v času, ki je pretresal ves svet, so pisma, vojaške in navadne dopisnice, ki so jih v obdobju 1914–1918 pisali domov v Trebčo vas Jože, njegove sestre Ana (uršulinka Filomena), Terezija (Zinka) in Antonija (Tonči) ter brata Fortunat in Herman. Najprej jih je skrbno hranila Cilka, ki sama ni bila posebno vešča v pisanju, nato hči Zinka, poročena Primc, nato vnuk Branko Primc, danes jih hrani Jožefova pravnukinja Mojca Janežič na domačiji v Trebči vasi.

7 otrok

sta imela, trije so umrli že pred vojno.

V spomin FOTO: Slavko Mirtič
V spomin FOTO: Slavko Mirtič

»V tem času je bil trikrat na dopustu: osem dni v drugi polovici julija 1916, v začetku maja 1918 po vrnitvi iz ruskega ujetništva in julija 1918. Zadnji, četrti dopust, s katerega se ni vrnil v vojsko, je dobil 22. oktobra 1918, ko je bila avstro-ogrska vojska že v razsulu. Zaradi španske gripe sta takrat v nekaj dneh umrli hčerki Pepi, 23. novembra, in Mici, 3. decembra 1918,« pojasnjuje Jože.

Kruta resničnost

Maja 1915 je bil na Drini pri Višegradu, oktobra 1915 je pisal, da je na »južnem bojišču v S.«, to je na balkanskem bojišču v Srbiji, 8. januarja 1916 je pisal »nahajam se zopet v B.«. Iz Srbije je bil polk premeščen v Bosno. Nato je 18. januarja pisal »nahajam se sedaj v Bosni v mestu S.«, to je v Sarajevu, 31. januarja 1916 pa je že sporočil, da je na »severnem bojišču«, to je na vzhodni fronti v Galiciji. »Vojaki, ki so prihajali na dopust, so domačim seveda pripovedovali o razmerah na bojiščih, kar zaradi stroge cenzure v pismih sicer ni bilo mogoče. Tako je od katerega dopustnika iz sosednih vasi gotovo tudi Cilka izvedela za kruto resničnost in je v strahu pisala možu. Jožef je v pismu 11. februarja poskušal ženo pomiriti: »To je res, da je bilo slabo in hudo, pa menda še več povedo, kot je bilo.«

Je tudi pisec knjige Monografija o Svili, tekstilni tovarni v Mariboru.

Vojak Jože Fabjan, fotografiran septembra 1914 v Trstu. FOTO: Arhiv Mojca Janežič
Vojak Jože Fabjan, fotografiran septembra 1914 v Trstu. FOTO: Arhiv Mojca Janežič

Med premikom z ruskega bojišča na italijansko je 25. februarja poslal kratko vojaško karto, ki jo je napisal med postankom v Trebnjem. Kot zanimivost velja omeniti, da je kljub strogi prepovedi navajanja kraja, od koder je vojak pisal, na tej vojaški dopisnici poštni žig z datumom 26. 2. 16 in nazivom pošte: Trebno – Treffen in Krain. Dan pozneje je sporočil, da je na italijanskem bojišču, z gotovostjo lahko sklepamo, da je bil na tirolski fronti,« še doda.

Jože Šen je neprecenljive družinske dokumente, pisma, vojaške dopisnice in ostalo korespondenco, ki predstavljajo duh tistega časa in malega človeka, uredil in strnil v računalniško obliko, v zapis, ki ga bodo z veseljem prebirale prihodnje generacije. Je tudi pisec knjige Monografija o Svili, tekstilni tovarni v Mariboru, ki je več kot sedemdeset let krojila usodo številnim Mariborčanom. Iz nemščine je prevedel knjige Ferdinanda Fabiana, vojaka nemške vojske, sina Fortunata Fabjana iz Trebče vasi, ki je izšla leta 1991 v Avstriji. V slovenskem prevodu je knjiga Priznal je, spomini nemškega vojaka na ujetništvo v Jugoslaviji izšla dobrih 20 let po nemški izdaji.

To je res, da je bilo slabo in hudo, pa menda še več povedo, kot je bilo.

Več iz teme

Jože Šenzgodovinaobletnicaprva svetovna vojnaSlovenska vojskapolitikapismo
ZADNJE NOVICE
14:45
Premium
Novice  |  Slovenija
POSTOPEK TRENUTNO V MIROVANJU

V Straži v občini Lukovica katastrofa ob vsakem deževju

V Straži v Občini Lukovica že več let čakajo na asfaltiranje lokalne poti.
3. 11. 2025 | 14:45
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
ALI STE VEDELI?

Nenehno skrolanje razkriva reveže in bogataše

Za mnoge je takšna navada le beg pred vsakodnevnim stresom. Bogataši za takšno brezplodno brskanje naj ne bi imeli časa.
3. 11. 2025 | 14:35
14:26
Premium
Bulvar  |  Suzy
KLEPET

Masterchef Luka Pangos: Dobra sestavina je najlepši dar (Suzy)

Kuharski mojster, ki si je odločno utrl pot na slovensko kulinarično sceno, še vedno čaka na gradbeno dovoljenje za prenovo hiše na posestvu blizu Laškega, kjer namerava zasnovati prestižni kmečki turizem za celostno razvajanje.
3. 11. 2025 | 14:26
14:15
Novice  |  Slovenija
NOVE CENE

Vozniki, pozor: opolnoči se bodo goriva občutno podražila

Če vlada ne bi regulirala cen, bi bila po zagotovilih ministrstva razlika še občutnejša.
3. 11. 2025 | 14:15
14:10
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Vita Starman brez dlake na jeziku: »Nič ni zastonj« (VIDEO)

Vita Starman in arhitektka Polona Senčar Otoničar razkrivata, kako potekajo sodelovanja med vplivneži in podjetji s področja notranje opreme.
3. 11. 2025 | 14:10
14:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Za 1. november peljal proti pokopališču, a se ni ustavil: 65-letnik pozitiven na kokain

'Privozil' 13 kršitev v skupnem znesku 3840 evrov.
3. 11. 2025 | 14:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki