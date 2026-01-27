  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽALOSTNO

Jožef (67) zmagal na sodišču, a izgubil dom: hiša je šla na dražbo, ne da bi za to vedel

Jožef Meyer se že leta bori za svoj dom pod Ptujsko Goro. Sodišče mu je dovolilo uporabo, a mu lastnik onemogoča dostop do prostorov.
Čeprav ima Jožef Meyer v rokah pravnomočen sklep sodišča, ki mu dovoljuje bivanje v delu nepremičnine na naslovu Podlože 8b, mu po njegovih besedah lastnik še naprej onemogoča dostop do prostorov. FOTO: Andrej Bedek
Čeprav ima Jožef Meyer v rokah pravnomočen sklep sodišča, ki mu dovoljuje bivanje v delu nepremičnine na naslovu Podlože 8b, mu po njegovih besedah lastnik še naprej onemogoča dostop do prostorov. FOTO: Andrej Bedek
Andrej Bedek
 27. 1. 2026 | 05:00
6:40
A+A-
Na obrobju Haloz leži Občina Majšperk, ki se ponaša s svojo najbolj znano turistično točko – Ptujsko Goro z baziliko Marije Zavetnice, biserom slovenske gotike. Pod vznožjem gore, ki se je v zadnjih dneh bohotila v prečudoviti zimski panorami, se medtem odvija povsem drugačna zgodba. Zgodba malega človeka, ujetega – kot trdi sam – v začarani krog prelomljene besede in ignoriranja pravnomočne sodne odločbe. »Ko od daleč gledam svojo hišo v tej lepi kulisi, se mi trga srce. Ne pomaga niti to, da imam v rokah sklep sodišča, ki mi dovoljuje bivanje vsaj v delu te hiše,« otožno pove 67-letni Jožef ...

Več iz teme

nepremičnineuporaba nepremičninebivanjesodiščePtujska gora
ZADNJE NOVICE
08:20
Novice  |  Slovenija
PREPOVED EKSOTIČNIH LJUBLJENČKOV

Imate doma servala? Kmalu ga boste morali oddati v zatočišče ali živalski vrt

Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.
Pija Kapitanovič27. 1. 2026 | 08:20
08:13
Novice  |  Slovenija
OKREPITEV V EKIPI

Se danes obeta še ena politična bomba? Logar bo ob 11. uri predstavil ...

Demokrati Anžeta Logarja napovedali predstavitev okrepitev v ekipi, Inštitut 8. marec pa bo predstavil sume nezakonitega financiranja stranke Demokrati. Anžeta Logarja.
Mitja Urbančič27. 1. 2026 | 08:13
08:05
Bulvar  |  Glasba in film
IZJEMEN USPEH

Slovenska režiserka osvojila Trst, na festivalu je slavil njen Fantasy

To je potrditev za vso ekipo, pravi režiserka Kukla.
27. 1. 2026 | 08:05
07:42
Novice  |  Slovenija
PLATFORMA WOLT

V slabem vremenu je dostava dražja, dostavljavci pa ob dodatek in še napitnino

Izvajalci pri platformi Wolt razočarani nad dodatkom za težje delovne razmere.
Andrej Bedek27. 1. 2026 | 07:42
07:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Damjan res zažgal svojega prijatelja?

Priča Stanko G. je presenetil z novim imenom. A ga ni mogoče zaslišati, saj je umrl lani decembra.
Aleksander Brudar27. 1. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Čebulo skoraj vsi pražimo narobe – kako jo pripraviti, da bo lažja za prebavo

Vas po uživanju čebule napihuje? Preverite, kako jo pravilno pražiti, da bo prijaznejša do želodca in še okusnejša.
Kaja Berlot27. 1. 2026 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki