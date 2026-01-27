Jožef (67) zmagal na sodišču, a izgubil dom: hiša je šla na dražbo, ne da bi za to vedel

ŽALOSTNO

Jožef Meyer se že leta bori za svoj dom pod Ptujsko Goro. Sodišče mu je dovolilo uporabo, a mu lastnik onemogoča dostop do prostorov.

Na obrobju Haloz leži Občina Majšperk, ki se ponaša s svojo najbolj znano turistično točko – Ptujsko Goro z baziliko Marije Zavetnice, biserom slovenske gotike. Pod vznožjem gore, ki se je v zadnjih dneh bohotila v prečudoviti zimski panorami, se medtem odvija povsem drugačna zgodba. Zgodba malega človeka, ujetega – kot trdi sam – v začarani krog prelomljene besede in ignoriranja pravnomočne sodne odločbe. »Ko od daleč gledam svojo hišo v tej lepi kulisi, se mi trga srce. Ne pomaga niti to, da imam v rokah sklep sodišča, ki mi dovoljuje bivanje vsaj v delu te hiše,« otožno pove 67-letni Jožef ...