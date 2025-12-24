Jožko Tomšič: Trg avtomobilov stabilen, slabše je s kombiji

Emil Frey Slovenija je za podjetjema Porsche Slovenija in GA Adriatic tretji največji zastopnik avtomobilov, pod svojim okriljem ima množico znamk iz skupine Stellantis in še kar precej drugih. Lani so sicer izgubljali pri tržnem deležu, a po lastnih besedah povečali promet. Kot je dejal direktor Jožko Tomšič, so z letom 2025 zadovoljni, dosegli so zastavljene cilje v smislu vsega, s čimer se ukvarjajo, prodaje, poprodaje in spremljajočih storitev. Kot pravi, je trg avtomobilov stabilen, pri lahkih gospodarskih vozilih so razmere slabše. Pri tovornjakih je rast velika, tudi od avtobusov pričakujejo veliko. Na vprašanje, zakaj so tržni deleži njihove skupine manjši, je kot glavni razlog navedel Stellantis kot proizvajalca, konkretno slabše dobave avtomobilov znamk Peugeot in Citroën, medtem ko Fiatova modelna paleta ni dovoljevala večjih številk.

Prihodnje leto naj bi se vrnili na skupni 19-odstotni delež, tudi ob dejstvu, da sta obe omenjeni francoski znamki novembra in decembra le povečali proizvodnjo. Vrnili bodo prodajo trojčka citroën berlingo, peugeot rifter in fiat doblo s klasičnim pogonom, kjer ne bo količinskih omejitev. Pri avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih so bili najbolje prodajani modeli peugeot 2008, citroën C3 in fiat ducato. Kljub manjšemu deležu na trgu bodo imeli v celotni skupini letos od 650 do 660 milijonov evrov prometa, kar je več kot lani, prihodnje leto računajo na 700 milijonov.

Z letošnjim letom so zadovoljni, pravi Tomšič. FOTO: Gašper Boncelj

V celotni skupini bodo imeli letos od 650 do 660 milijonov evrov prometa.

Kot je dejal Tomšič, trg električnih raste, trenutno na državni ravni znaša 13 odstotkov, lahko pride do 20 ali 25 odstotkov, če bodo le ostale subvencije. Med vsemi vozili, ki so jih prodali v skupini, je bilo letos 7 odstotkov električnih. Zelo uspešen je Leapmotor, ki pa pri nas deluje šele od poletja. Letos bodo prodali 300 vozil, prihodnje leto bi jih lahko do 1000. Od januarja bodo namreč dobave te znamke boljše. Pri kupcih se pozna zaupanje, da je za njimi evropski sistem (Leapmotor je v partnerstvu s Stellantisom; op. p.). Poleti naj bi začeli graditi prodajno-servisni center v Dragomerju za težka tovorna vozila in avtobuse, tam bo tudi skladišče nadomestnih delov. Vse skupaj bo zgrajeno v letu dni. Kar zadeva avtomobilske novosti, bodo imeli prihodnje leto največ novih Mercedesovih modelov, nova bo grande panda z ročnim menjalnikom, prenovljena bosta peugeota 308 in 408, novi bodo citroën C5 aircross, honda prelude, fiat 500 hybrid, mitsubishi grandis … Radi bi tudi še eno avtomobilsko znamko, a o njej za zdaj ne želijo govoriti.