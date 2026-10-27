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IDRIJA

Jubilejno 50. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije: simulirali močan potres na območju Idrije (FOTO)

Vse sodelujoče ekipe so pokazale visoko raven usposobljenosti in pripravljenosti.
Vaja je simulirala močan potres na območju Idrije. FOTO: Irsop

Vaja je simulirala močan potres na območju Idrije. FOTO: Irsop

Že petdesetič so se srečali. FOTO: Irsop

Že petdesetič so se srečali. FOTO: Irsop

Enote so se odlično pripravile. FOTO: Irsop

Enote so se odlično pripravile. FOTO: Irsop

Sodeloval je tudi reševalni pes. FOTO: Irsop

Sodeloval je tudi reševalni pes. FOTO: Irsop

Iz rudnika so odnesli ponesrečenega rudarja. FOTO: Irsop

Iz rudnika so odnesli ponesrečenega rudarja. FOTO: Irsop

Vaja je simulirala močan potres na območju Idrije. FOTO: Irsop
Že petdesetič so se srečali. FOTO: Irsop
Enote so se odlično pripravile. FOTO: Irsop
Sodeloval je tudi reševalni pes. FOTO: Irsop
Iz rudnika so odnesli ponesrečenega rudarja. FOTO: Irsop
Moni Černe
 27. 10. 2026 | 05:20
4:02
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V Idriji je bilo sredi meseca jubilejno 50. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije (SRRES). Jedro dogodka je bila vaja, ki je simulirala močan potres v idrijskem rudniku. Vse sodelujoče ekipe so pokazale visoko raven usposobljenosti in pripravljenosti.

Srečanje sta pripravila Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg) in Rudarska inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP). Potekalo je v okviru tradicionalne prireditve Odsevi srebrnega časa, s katero v Idriji predstavljajo bogato rudarsko in tehnično dediščino živega srebra. Letošnja prireditev je bila tudi priložnost za zaznamovanje desetletnice delovanja CUDHg.

Že petdesetič so se srečali. FOTO: Irsop
Že petdesetič so se srečali. FOTO: Irsop

Vaja je simulirala močan potres na območju Idrije, ki je poškodoval rudniško infrastrukturo, prekinil oskrbo z elektriko in komunikacije ter povzročil zruške in nevarnost pojava plinov v jami. V turističnem delu Antonijevega rova in aktivnih jamskih prostorih so ostali ujeti obiskovalci in rudarji, v Topilnici Hg pa je izbruhnil požar, zaradi katerega so se v zadimljenih prostorih znašli tudi šolarji.

Enote so se odlično pripravile. FOTO: Irsop
Enote so se odlično pripravile. FOTO: Irsop

Del reševalcev je posredoval v jami, kjer je ekipa Rudarske reševalne službe Premogovnika Velenje na III. obzorju idrijskega rudnika pri vpadniku Gostiša oskrbela ponesrečenega rudarja. Ta si je ob padcu izpahnil ramo ter utrpel odrgnine in ureznino. Velenjski reševalci so se z dihalnimi aparati spustili v jamo, preverili prisotnost nevarnih plinov, zavarovali kraj nesreče in oskrbeli poškodovanca. Nato so ga spremili do transportnega dvigala v jašku Borba, kjer so ga na površju predali ekipi nujne medicinske pomoči.

Iz rudnika so odnesli ponesrečenega rudarja. FOTO: Irsop
Iz rudnika so odnesli ponesrečenega rudarja. FOTO: Irsop

Namen vaje je bil preveriti delovanje in usklajevanje zakonsko odgovornih deležnikov v primeru nesreče pri gradnji predorov, v kamnolomih, turističnih rudnikih in v vseh podjetjih, ki v Sloveniji izvajajo rudarsko dejavnost. Poleg domačega centra in Premogovnika Velenje so sodelovali še Petrol Geo iz Lendave, Prostovoljno gasilsko društvo Idrija, Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Gorska reševalna enota Tolmin, Enota reševalnih psov Slovenije, Civilna zaščita Občine Idrija, Zdravstveni dom Idrija in Policijska postaja Idrija.

Ocenjevali so inšpektorji

Nalogo so reševalcem določili v glavnem štabu za vodenje vaje, delo ekip pa so spremljali rudarski inšpektorji, ki so ocenjevali opremljenost, pripravljenost in odziv. Po koncu vaje so potek in izvedbo na kratko analizirali pred zborom reševalcev. »Izvedena vaja rudarskih reševalnih enot Slovenije je potrdila visoko stopnjo usposobljenosti in pripravljenosti vseh sodelujočih ekip, ki so z odliko opravile praktični preizkus ter uspešno prikazale svoje znanje, strokovnost in učinkovitost pri reševanju v zahtevnih razmerah rudniškega okolja,« so poudarili na okoljskem ministrstvu.

Vaja je simulirala močan potres na območju Idrije. FOTO: Irsop
Vaja je simulirala močan potres na območju Idrije. FOTO: Irsop

Pred vajo je potekal strokovni posvet Rudarstvo, varnost, zaščita in reševanje s sedmimi prispevki. Rudarski inšpektor Simon Friškovec je predstavil delo inšpekcije v letih 2025 in 2026 ter poročilo o varnosti in zdravju pri delu v rudarstvu za lani. Predstavniki slovenske rudarske stroke so govorili o projektih v izvajanju in izzivih panoge. Boris Sotler iz Premogovnika Velenje, član organizacijskega odbora srečanja, je predstavil tamkajšnjo rudarsko reševalno službo, ki letos praznuje 119 let delovanja. Združuje 92 članov, od tega 72 aktivnih reševalcev.

Sotler je po vaji poudaril, da sta poleg brezhibne opreme ključna pripravljenost in zaupanje med reševalci. »Vsak mora vedeti, kaj je njegova naloga,« je dejal. Takšne vaje po njegovih besedah omogočajo preverjanje znanja, opreme in sodelovanja z drugimi reševalnimi službami. 

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