Julija in avgusta največ nesreč s tujci na slovenskih cestah

Po podatkih Zavarovalnice Triglav število nesreč s tujimi vozniki izrazito izstopa v poletnih mesecih: julija in avgusta jih je glede na statistiko največ v letu. To je tudi obdobje, ko slovenski vozniki v tujini prijavijo največ škodnih dogodkov. Hrvaška v poletnih mesecih najbolj izstopa po številu škod, kar je povezano z večjo mobilnostjo Slovencev in turistično sezono. Ker ostaja ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij Slovencev, se v tem obdobju močno poveča tudi število poti z osebnimi vozili, s tem pa verjetnost prometnih nesreč, okvar vozil in drugih nepredvidenih dogodkov. Podobno velja tudi za Italijo in Avstrijo, ki se prav tako uvrščata med države z največ prijavljenimi škodnimi primeri slovenskih zavarovancev v tujini. Po podatkih Zavarovalnice Triglav poleti naraste tudi število asistenčnih primerov v tujini, največ intervencij je povezanih z okvarami vozil, sledijo težave s pnevmatikami in akumulatorji, prometne nesreče predstavljajo šele četrti najpogostejši razlog za pomoč na cesti. To potrjuje, kako pomembno je, da se na pot ustrezno pripravimo – preverimo vozilo, poskrbimo za ustrezno zavarovanje in predvsem ohranimo zbranost na cesti.

Stroški asistence v tujini lahko hitro presežejo 1000 evrov, v zahtevnejših primerih pa se približajo ali celo presežejo zavarovalne limite, zato je ustrezno kritje ključnega pomena za brezskrbno potovanje, opozarja Eva Škrinjar, direktorica avtomobilskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav: »V času vrhunca turistične sezone je še toliko pomembneje, da imajo vozniki zagotovljeno ustrezno asistenco, ki jim lahko pomaga hitro in učinkovito rešiti nastalo situacijo.«