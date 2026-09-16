Jurčki za skoraj 70 evrov za kilogram! Poglejte cene v Ljubljani in Bruslju

Gobarska sezona je v polnem zamahu in včasih se zdi, da je zadnja dva tedna v slovenskih gozdovih več gobarjev kot gob. A strah, da bi dolgotrajna poletna suša povsem pokvarila letošnjo sezono, se za zdaj ni uresničil. Po dežju in ob ugodnejših temperaturah so gobe marsikje lepo pognale. Na Pokljuki in Pohorju nekateri gobarji iz gozda prihajajo s polnimi košarami, najbolj zaželeni pa so seveda jurčki.

Tako kot vsako leto je Delov dopisnik iz Bruslja preveril, kakšna je ponudba na tamkajšnji tržnici. Fotografije razkrivajo cene, ob katerih bi marsikateri slovenski gobar le debelo pogledal. Za kilogram francoskih lisičk je treba odšteti 49 evrov, kilogram belgijskih jurčkov pa stane kar 69 evrov. In sodeč po fotografijah niti ne gre za posebno mlade in čvrste primerke in se po videzu težko primerjajo s slovenskimi, ki jih te dni nabirajo naši gobarji. Še bolj kot videz pa bodejo v oči cene.

Primerjava z Ljubljano pokaže, da je pri gobah razpon lahko izjemno velik. Konec tedna je bilo na ljubljanski tržnici mogoče videti veliko gob, predvsem jurčkov. Za najlepše, mlade in čvrste primerke so prodajalci zahtevali tudi do 60 evrov za kilogram, je navedel eden od obiskovalcev tržnice, starejše ali manj privlačne pa je bilo mogoče dobiti bistveno ceneje, tudi za 15 evrov. Pri gobah je cena močno odvisna od kakovosti. Kupci gledajo predvsem na to, da so jurčki lepi, čvrsti in sveži. Mladi, zdravi in čvrsti primerki zato hitro dosežejo precej višjo ceno kot starejše, mehkejše ali že narezane gobe.

A kakovost ni edina, ki odloča o tem, koliko bomo odšteli. Veliko je odvisno tudi od ure in dneva, ko gobe kupujemo na tržnici. Če se tja odpravimo v soboto zgodaj dopoldne, ko je ponudba največja in lahko med gobami še izbiramo, bodo najlepši primerki praviloma dražji.

Med tednom pa je lahko slika precej drugačna. Cena je odvisna tudi od tega, koliko gob je še ostalo na stojnicah in v kakšnem stanju so. Po 12. uri prodajalci cene pogosto znižajo, tudi na 20 evrov za kilogram, pri že narezanih jurčkih pa celo na okoli 10 evrov za kilogram.

Tudi statistični urad že vrsto let spremlja prodajo svežih gob na slovenskih živilskih trgih. Podatki Statističnega urada RS kažejo, da gobe na slovenskih živilskih trgih že več let držijo razmeroma visoko povprečno ceno, a novejših podatkov od leta 2023 na spletnih straneh Sursa ni. Leta 2019 je kilogram svežih gob v povprečju stal 22,13 evra, leta 2020 18,60 evra, leta 2021 19,47 evra, leto pozneje 20,79 evra, leta 2023 pa že 22,10 evra. Poudariti velja, da SURS v tej statistiki vse sveže gobe vodi skupaj, zato iz podatkov ni mogoče razbrati, koliko so v povprečju stali prav jurčki.