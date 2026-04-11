  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEIZMERNA SREČA

Juretu ukradli dva avtomobila, Petra poskrbela za srečen konec (FOTO)

Zgodba s srečnim koncem in solzami v očeh.
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
P. K.
 11. 4. 2026 | 07:20
A+A-

V prejšnjem tednu je poslušalec Jure ostal brez dveh avtomobilov, ki sta izginila izpred njegovega bloka. V vozilih so bili tudi otroški sedeži za njegove tri otroke, kar je stisko še povečalo. Na Radiu 1 so njegovo zgodbo delili v etru in poslušalce pozvali k pomoči. Zaradi prepoznavnega videza vozil – Peugeot 5008 GT v belo-črni kombinaciji in moder Renault Scenic – je obstajalo upanje, da bi ju kdo opazil. Preobrat se je zgodil včeraj, ko se je oglasila poslušalka Petra iz Logatca. Že več dni je opažala sumljivo parkiran Peugeot ob cesti, nato pa posumila, da gre za iskano vozilo. Ko je na spletni strani Radia 1 preverila registrsko oznako, je svoje ugotovitve takoj sporočila policiji in Radiu 1.

Miha Deželak ji je podaril simbolično darilo. FOTO: Radio 1
Miha Deželak ji je podaril simbolično darilo. FOTO: Radio 1

Tekle so solze

V jutranji oddaji so poklicali tudi Jureta, ki ga je novica močno ganila. Ob klicu ga je preplavil val čustev in zajokal: »Najlepša hvala. Upam, da se tudi meni kdaj sreča obrne, da bom lahko komu vrnil dobro delo. Z ženo vedno pomagava, kolikor lahko, kljub temu da imava tri otroke. Res srčno upam, da bo vse v redu.« je povedal. Na teren se je odpravil tudi Miha Deželak, ki je preveril situacijo in kasneje obiskal poslušalko Petro. Po neuradnih informacijah je policija potrdila, da gre za eno od ukradenih vozil. Za svojo pozornost in hitro reakcijo je Petra prejela simbolično zahvalo – Deželak ji je podaril svojo malico.

 

policijakrajaavtomobilRadio 1Miha Deželak
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki