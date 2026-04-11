Juretu ukradli dva avtomobila, Petra poskrbela za srečen konec (FOTO)

V prejšnjem tednu je poslušalec Jure ostal brez dveh avtomobilov, ki sta izginila izpred njegovega bloka. V vozilih so bili tudi otroški sedeži za njegove tri otroke, kar je stisko še povečalo. Na Radiu 1 so njegovo zgodbo delili v etru in poslušalce pozvali k pomoči. Zaradi prepoznavnega videza vozil – Peugeot 5008 GT v belo-črni kombinaciji in moder Renault Scenic – je obstajalo upanje, da bi ju kdo opazil. Preobrat se je zgodil včeraj, ko se je oglasila poslušalka Petra iz Logatca. Že več dni je opažala sumljivo parkiran Peugeot ob cesti, nato pa posumila, da gre za iskano vozilo. Ko je na spletni strani Radia 1 preverila registrsko oznako, je svoje ugotovitve takoj sporočila policiji in Radiu 1.

Miha Deželak ji je podaril simbolično darilo. FOTO: Radio 1

Tekle so solze

V jutranji oddaji so poklicali tudi Jureta, ki ga je novica močno ganila. Ob klicu ga je preplavil val čustev in zajokal: »Najlepša hvala. Upam, da se tudi meni kdaj sreča obrne, da bom lahko komu vrnil dobro delo. Z ženo vedno pomagava, kolikor lahko, kljub temu da imava tri otroke. Res srčno upam, da bo vse v redu.« je povedal. Na teren se je odpravil tudi Miha Deželak, ki je preveril situacijo in kasneje obiskal poslušalko Petro. Po neuradnih informacijah je policija potrdila, da gre za eno od ukradenih vozil. Za svojo pozornost in hitro reakcijo je Petra prejela simbolično zahvalo – Deželak ji je podaril svojo malico.