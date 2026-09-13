Jutranja nesreča zaprla avtocesto, promet proti Mariboru preusmerjen

V jutranjih urah je prišlo do prometne nesreče pred predorom Ločica, zaradi katere je štajerska avtocesta zaprta v smeri proti Mariboru. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaprt odsek avtoceste med priključkoma Trojane in Vransko. Zapora je trenutno popolna.

Zaprta sta tudi uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto. Voznikom zato priporočajo previdnost in spremljanje prometnih informacij, saj se lahko razmere zaradi povečanega prometa na obvozni poti hitro spremenijo. Prometna nesreča se je po podatkih, ki jih je objavil Maribor24.si, zgodila okoli 5.30. Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta že zgodaj zjutraj.

Na štajerski avtocesti tudi druge ovire

Promet.si danes opozarja še na več drugih dogodkov in zapor na štajerski avtocesti. Predvidoma do 15. ure je zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora, oviran je tudi promet med Trojanami in Blagovico. Na odseku med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora promet prav tako poteka oteženo.

Danes ponoči, med 20. in 5. uro, bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.

Na drugih cestah prav tako več zapor

Prometne razmere so danes zahtevnejše tudi drugod po Sloveniji. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Popolna zapora je med drugim tudi na odseku pri Slovenski Bistrici sever v smeri Maribora.

Promet.si opozarja tudi na številne druge zapore in dela na državnih cestah. Med drugim je zaradi usada zemeljske brežine zaprta cesta Sopota–Podkum–Zagorje, pri čemer je urejen obvoz po državnih cestah.

Voznikom, ki se odpravljajo proti Mariboru, zato svetujejo, naj pred potjo preverijo aktualne prometne razmere in računajo na daljši čas potovanja. Stanje na štajerski avtocesti se lahko čez dan spreminja, zato je smiselno spremljati sprotne informacije Prometno-informacijskega centra.