VREMENSKA NAPOVED

Jutri nova pošiljka padavin

Padavine se bodo v sredo dopoldne razširile nad osrednjo, do večera pa nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri, v četrtek med 500 in 800.
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
N. Č.
 27. 1. 2026 | 10:24
 27. 1. 2026 | 11:03
1:47
Vremenska fronta se bliža zahodnemu Sredozemlju in Alpam. Popoldne in proti večeru bo ponekod zapihal jugozahodnik, od zahoda se bo začelo oblačiti, so sporočili z Arsa. Oblačnost bo tako od zahoda naraščala. V drugem delu noči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine.

Padavine se bodo v sredo dopoldne razširile nad večji del države, do večera tudi do skrajnega severovzhoda. Do četrtka zjutraj v zahodni Sloveniji pričakujejo od 20 do 40 mm padavin, v osrednji od 10 do 20 in na vzhodu večinoma od 5 do 10 mm.

Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija

V četrtek se bo meja sneženja spustila

Meja sneženja bo večinoma nad nadmorsko višino 1000 m, v Zgornjesavski dolini bo snežilo nižje. Sprva bo meja sneženja med 700 in 1000 metri, čez dan se bo dvignila na 1100 do 1400 metrov, na skrajnem severozahodu pa bo na okoli 800 metrih nadmorske višine.  V sredo čez dan se bo ob morju okrepil jugo, zato lahko pričakujemo nekoliko večjo vzvalovanost in povišano gladino morja.

V četrtek bodo predvsem na zahodu in severu občasne krajevne padavine, meja sneženja bo predvidoma med 500 in 800 m nad morjem.

V petek popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo. Drugod bo oblačno, občasno bodo ponekod manjše krajevne padavine z nizko mejo sneženja.

ZADNJE NOVICE
11:49
Novice  |  Slovenija
BURNO

Izvršbe nad socialno pomočjo delijo Slovenijo: »Prenehajte z izsiljevanjem« Tahiroviću sporoča Mesojedec

Predsednik Romske zveze Slovenije Umbrella o odvzemu socialne varnosti, Ljudska iniciativa Dolenjske vrača z odprtim pismom.
27. 1. 2026 | 11:49
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Krompirjeva juha s kisom: preprosta, nasitna in presenetljivo dobra

Spominja na krompirjevo solato in fish & chips. Nasitna, topla in presenetljivo lahka.
Odprta kuhinja27. 1. 2026 | 11:30
11:15
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Dan D za slovenski šport! Hrvatom gori pod nogami, Srbi udarili: »Nekaterih stvari se ne da natrenirati«

Hrvati govorijo o ključni tekmi, o zadnji priložnosti, o tem, da morajo premagati Slovenijo ...
27. 1. 2026 | 11:15
11:02
Novice  |  Svet
NAPETO ZARADI TAJVANA

Sredi diplomatskega spora sta se znašli nič krivi pandi, takšna usoda ju čaka

Da bi ju še zadnjič videli, so obiskovalci kitajskega živalskega vrta čakali več ur.
27. 1. 2026 | 11:02
11:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
KONČAL NA URGENCI

Savsko naselje v šoku: perspektivni nogometaš zaradi dekleta brutalno pretepel najstnika in ga z glavo butal v fasado

Osumljencu je bilo odrejeno pridržanje, a je bilo v nadaljnjem postopku na podlagi usmeritev tožilstva odpravljeno, so sporočili s PU Ljubljana.
27. 1. 2026 | 11:01
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŠPORTANJE S HOLESTEROLOM

Imate holesterol pod nadzorom? Kako lahko s športom zmagate na najpomembnejši zdravstveni tekmi

Čeprav je raziskav o vplivu vadbe na holesterol manj kot tistih o zdravilih, so rezultati enotni: telesna aktivnost vedno deluje v prid zdravju. Ne glede na izhodišče.
Žiga Hladnik27. 1. 2026 | 11:00

