Jutri nova pošiljka padavin

Vremenska fronta se bliža zahodnemu Sredozemlju in Alpam. Popoldne in proti večeru bo ponekod zapihal jugozahodnik, od zahoda se bo začelo oblačiti, so sporočili z Arsa. Oblačnost bo tako od zahoda naraščala. V drugem delu noči se bodo v zahodnih krajih začele pojavljati padavine.

Padavine se bodo v sredo dopoldne razširile nad večji del države, do večera tudi do skrajnega severovzhoda. Do četrtka zjutraj v zahodni Sloveniji pričakujejo od 20 do 40 mm padavin, v osrednji od 10 do 20 in na vzhodu večinoma od 5 do 10 mm.

Najnižje jutranje temperature bodo od –3 do 3, ob morju okoli 5 stopinj Celzija

V četrtek se bo meja sneženja spustila

Meja sneženja bo večinoma nad nadmorsko višino 1000 m, v Zgornjesavski dolini bo snežilo nižje. Sprva bo meja sneženja med 700 in 1000 metri, čez dan se bo dvignila na 1100 do 1400 metrov, na skrajnem severozahodu pa bo na okoli 800 metrih nadmorske višine. V sredo čez dan se bo ob morju okrepil jugo, zato lahko pričakujemo nekoliko večjo vzvalovanost in povišano gladino morja.

V četrtek bodo predvsem na zahodu in severu občasne krajevne padavine, meja sneženja bo predvidoma med 500 in 800 m nad morjem.

V petek popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo. Drugod bo oblačno, občasno bodo ponekod manjše krajevne padavine z nizko mejo sneženja.