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To bo še zadnji korak do četrte Janševe vlade, v četrtek zvečer že prve kadrovske menjave, razkrivamo, kdo prihaja in kdo odhaja

Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je pričakovati, da bo delo z novo ministrsko ekipo Janez Janša začel že v četrtek zvečer, z ustanovno sejo vlade.
Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je pričakovati, da bo delo z novo ministrsko ekipo Janez Janša začel že v četrtek zvečer. FOTO: Jure Makovec Afp
Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je pričakovati, da bo delo z novo ministrsko ekipo Janez Janša začel že v četrtek zvečer. FOTO: Jure Makovec Afp
M. U.
 3. 6. 2026 | 20:33
 3. 6. 2026 | 20:44
2:20
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DZ bo v četrtek odločal o imenovanju 16. slovenske in četrte vlade Janeza Janše. Kandidatke in kandidati za 15 ministrskih mest so namreč v ponedeljek in torek uspešno predstavili svoje načrte in dobili zeleno luč pristojnih matičnih teles. Večinoma bodo sledili smeri, ki jo je začrtala koalicijska pogodba med SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokusom.

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Med ministri tudi Janšev rešitelj v zadevah Patria in Trenta: veliko presenečenje nove vlade

Osem ur poslanske razprave

Poslanske in poslanci so si za razpravo o nosilcih izvršne oblasti, ki bodo vodili državo v prihodnjih štirih letih, rezervirali osem ur. Ob začetku seje jih bo nagovoril mandatar Janez Janša, ki je kandidate in kandidatke tudi predlagal. Po parlamentarni potrditvi in prisegi novih ministrov bo sledila primopredaja poslov med Robertom Golobom in Janezom Janšo.

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Na ustanovni seji prve kadrovske menjave, v vladi tudi Andrej Hoivik

Če ne bo prišlo do kakšnega političnega presenečenja, je pričakovati, da bo delo z novo ministrsko ekipo začel že v četrtek zvečer, z ustanovno sejo vlade. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi še na njej lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije.

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Tako so v oddaji 24 ur poročali, da bo vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa neuradno Janja Garvas Hočevar. Da prihaja v kabinet predsednika vlade, je za 24 ur potrdil tudi nekdanji poslanec Andrej Hoivik, ki tokrat ni bil izvoljen.

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Nov direktor vladnega urada za komuniciranje bo postal nekdanji socialni demokrat in bivši svetovalec Boruta Pahorja Sebastjan Jeretič. Menjava bo tudi na čelu Sove, kjer naj bi Joška Kadivnika zamenjal odvetnik Janez Stušek, ki je Sovo sicer že vodil. Šefa policije Damjana Petriča pa bo po informacijah Večera zamenjal vodja policijske uprave Maribor Damir Ivančič.

 

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