Poročali smo že, da vremenoslovci napovedujejo, da se bodo temperature ta teden povzpele nad 33 °C, delu Slovenije pa od jutri naprej grozijo močni sunki vetra in večja toča.

Zdaj pa je Agencija RS (Arso) za okolje izdala še bolj točno napoved, kateri deli Slovenije bodo najbolj na udaru.

A ne le jutri, Arso napoveduje, da se podobne razmere nato znova nakazujejo v sredo popoldne in zvečer. FOTO: Delo Ui

Jutri popoldne in zvečer so možna krajevna neurja, svari Arso. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

»Jutri bo verjetnost za razvoj močnejših neviht največja v notranjosti Slovenije. Prve nevihte bodo zgodaj popoldne nastale v severni Sloveniji, nato pa se bodo širile proti vzhodu in jugovzhodu države. Ob posameznih nevihtah so možni močni sunki vetra, nalivi in tudi toča.Na Primorskem bo verjetnost močnejših neviht manjša. Proti večeru se bo nevihtna aktivnost postopoma umirjala,« so navedli.

Nova nevarnost v sredo

A to še ne bo konec, Arso napoveduje, da se podobne razmere nato znova nakazujejo v sredo popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana.