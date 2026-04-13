K nam prišel zanimiv vremenski pojav, Arso zaradi njega napovedal slabšo vidljivost

Agencija RS za okolje (Arso) je na družbenem omrežju X napovedala prihod puščavskega prahu, ki bo vztrajal več dni. Nad naše kraje je že prišel danes. Ta pojav smo sicer v Sloveniji že videli, vseeno pa ga ne videvamo ravno tedensko. Tokrat k sreči ne bo imel večjega vpliva na kakovost zraka v slovenskih mestih.

»V teh dneh Slovenijo v višinah prehaja puščavski prah. Modelski izračuni kažejo, da bo vpliv na kakovost zraka pri tleh zanemarljiv, bo pa prah opazen kot slabša vidljivost v višinah in v prihajajočih padavinah,« je Arso napisal v svoji objavi. Dodal je tudi modelsko simulacijo vertikalnega prereza urnih ravni delcev PM10, ki potrjuje, da v nižje ležečih krajih pri nas ne bo povišanih vrednosti delcev PM10.

Vremenska napoved za prihodnje dni

Arso napoveduje, da bomo imeli jutri oblačno vreme s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Pričakuje se, da bo pogosteje deževalo v zahodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo predvidoma od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne pa od 12 do 16, na Primorskem okrog 18 stopinj Celzija. V prvem delu srede bo še oblačno z rahlim dežjem, popoldne pa bomo imeli delno jasno vreme. Za četrtek Arso napoveduje, da bo dokaj sončno, bodo pa popoldne predvsem v hribovitih krajih možne posamezne plohe. Še lepše bo predvidoma v petek, saj kaže, da bo pretežno jasno.