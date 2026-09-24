Kadrovske menjave: Šestan na čelo uprave za zaščito in reševanje

Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik republiške Civilne zaščite, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po vladni seji.

Šestan bo naloge v.d. generalnega direktorja uprave opravljal od petka do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 24. marca 2027. Kot so zapisali v sporočilu, Srečko Šestan izpolnjuje vse pogoje za položaj generalnega direktorja uprave.

»Na področju zaščite in reševanja je aktiven že več desetletij, od leta 2012 pa opravlja tudi naloge poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Njegova strokovnost, učinkovito ukrepanje ter jasnost pri komuniciranju so bili nepogrešljivi ob vseh večjih naravnih in drugih nesrečah v zadnjem desetletju,« so spomnili na njegovo vidno vlogo.

Ob tem so pojasnili, da bosta z imenovanjem Šestana na čelo uprave združeni funkciji generalnega direktorja uprave in poveljnika Civilne zaščite, »s čimer želimo zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah«.

Leon Behin. FOTO: Jože Suhadolnik

Prednostne naloge na področju zaščite in reševanja v tem mandatu sicer ostajajo predvsem izpopolnitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izboljšanje statusa sil za zaščito in reševanje ter krepitev prostovoljstva in interesa mladih, so še navedli v vladnem sporočilu.

Behin je v odzivu za STA povedal, da ga je o razrešitvi korektno obvestil minister za obrambo Valentin Hajdinjak že predhodno, in sicer z obrazložitvijo, da se glavni razlog nahaja v združitvi funkcij.

Obenem je Behin razkril, da so zadnje mesece delali tudi na predlogu posodobitve sistema klica 112. Novo vodstvo in druge odločevalce pa čakajo tudi odločitve o nadaljnjih naložbah, od nacionalnega centra zaščito in reševanja do učnega centra za primer poplav v Murski Soboti.

Ob pogledu na svoj nedokončani mandat pa je Behin izpostavil tudi kadre in dejstvo, da so se v zadnjih štirih letih »pomladili« in za deset let spustili povprečno starost zaposlenih na upravi, »torej smo pridobili operativen, fizičen, strokoven kader, ki je prišel tudi z nekaterimi novimi idejami«.

Šestan je medtem v izjavi za STA pojasnil, da so z združitvijo funkcij uresničili idejo, ki jo je že ob nastopu funkcije predstavil minister, zdaj pa »bomo videli, kako bo naprej«.