Kadrovski pretres v vrhu Telekoma Slovenije, dosedanje vodstvo uprave odhaja

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je danes s predsednikom uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb o zaposlitvi. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom. Vsi sporazumi so sklenjeni pod odložnim pogojem, da bo nadzorni svet Telekoma Slovenije do prihodnjega petka podal pisno soglasje k njihovi sklenitvi, so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja.

Do sporazumnega odhoda dosedanjega vodstva uprave prihaja po tem, ko je bil Pogačnik na seji nadzornega sveta pretekli četrtek imenovan za novega predsednika nadzornikov. Člani nadzornega sveta so tedaj za namestnika predsednika imenovali Pavla Reberca kot predstavnika kapitala in Roka Pleterška kot predstavnika zaposlenih. V nadzornem svetu so še Andreja Strnad, Igor Hustič, Karla Pinter in Aleksander Igličar kot predstavniki kapitala ter Drago Kijevčanin in Dušan Pišek kot predstavnika zaposlenih.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem letošnjem polletju ustvarila 366,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani. Prihodki so se povečali zaradi rasti števila uporabnikov in večje prodaje storitev s področja informacijskih tehnologij in blaga. Čisti dobiček je bil z 31,5 milijona evrov za šest odstotkov višji.