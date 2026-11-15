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LOKALNE VOLITVE

Kaj bo prinesel veliki dvoboj Janković–Mesec? Volilna udeležba občutno višja kot pred štirimi leti

Za županski stolček v MOL kar 15 kandidatov.
Luka Mesec in Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik, Matej Družnik
Luka Mesec in Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik, Matej Družnik
M. U.
 15. 11. 2026 | 19:27
 15. 11. 2026 | 20:04
3:30
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Ljubljančani so odločali, kdo bo prihodnja štiri leta vodil prestolnico. Za županski stolček se poteguje kar 15 kandidatov, predvolilne ankete pa so napovedovale predvsem dvoboj med aktualnim županom Zoranom Jankovićem in Luko Mescem.

Vse o volilnih rezultatih rezultatih v živo preberite tule.

V Ljubljani skoraj deset odstotnih točk višja volilna udeležba kot pred štirimi leti

V Ljubljani je bila do 16. ure 35,18 odstotna volilna udeležba, leta 2022 ob isti uri je bila le 25,7 odstotka. V prvi izjavi po zaprtju volišč je Mesec dejal, da višja volilna udeležba kaže, da bo »gospod Janković razočaran«

Mesec: Volilna udeležba kaže, da bo gospod Janković razočaran

»Za nami je naporna kampanja, občutki so dobri, razpoloženje odlično. Verjamem, da bo tak tudi rezultat,« je še dejal Mesec. Nasprotno v štabu Liste Zorana Jankovića verjamejo, da bi lahko dolgoletni župan tudi tokrat slavil v prvem krogu. »Prepričan sem, da so Ljubljančani izbrali, da se pot razvoja mesta nadaljuje,« je dejal kandidat za mestnega svetnika Lenart Žavbi. Tudi vodja Jankovićevega kabineta Tanja Dodig Sodnik je dejala, da si želijo zmage v prvem krogu, a so pripravljeni tudi na drugega. 73-letni Janković je na čelu glavnega mesta že 20 let, vedno je bil izvoljen v prvem krogu. Nazadnje je pred štirimi leti najbližjo zasledovalko Natašo Sukič (Levica) premagal z 61,8 odstotka glasov.

Rezultate optimistično pričakujejo tudi v štabu liste Ljubljana smo vsi. »Uspeh bo, če se uvrstimo v mestni svet. Glede na to, da smo zelo mlada stranka z omejenimi resursi, bo velik uspeh preboj v mestni svet. Bomo pa zelo pomembni igralci, tisti, ki bomo čuvaji nad tem, da bo delovanje bolj demokratično, vključujoče in transparentno,« je dejala Urška Klakočar Zupančič.

Zoran Janković se sicer poteguje za svoj sedmi županski mandat, izziva pa ga kar 14 protikandidatov. Na glasovnicah so Matjaž Tomlje (Resnica), Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Marko Koprivc (SD), Zoran Janković (skupina volivcev), Klemen Boštjančič (Gibanje Svoboda), Apolonija Simon (Vesna), Jasmin Feratović (Pirati), Aleksandar Repić (skupina volivcev), Anton Rop (Ljubljana smo vsi), Izidor Predan (Krščansko-socialna unija), Gregor Novak (Prerod), Kajetan Bajt (Zeleni Slovenije), Mojca Sojar (NSi in Fokus), Luka Mesec (Levica) in Aleš Vrhovec (SDS).

Veliki dvoboj Janković–Mesec

Predvolilne raziskave so največ možnosti pripisovale Jankoviću in Mescu. Po anketi Ninamedie za Dnevnik, izvedeni med 9. in 12. novembrom, je Jankovića podpiralo 33,2 odstotka vprašanih, Mesca pa 22,9 odstotka. Preostali kandidati so precej zaostajali.

Podobno je pokazala raziskava Valicona za Žurnal24, v kateri je Janković med opredeljenimi prejel 33,3 odstotka podpore, Mesec pa 22,6 odstotka.

Obe raziskavi sta tako nakazovali, da bi se lahko Ljubljana po prvem krogu znašla pred drugim odločanjem. Če danes nihče ne prejme več kot polovice veljavnih glasov, se bosta dva najuspešnejša kandidata znova pomerila 29. novembra.

 

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