Kaj bo s pokojninami? Na mizi še pobuda za dodatno, izredno uskladitev

Predstavnice ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v svetu Zpiza so ostalim vladnim predstavnikom v svetu zavoda dale v razmislek pobudo o dodatni, izredni uskladitvi pokojnin, so za STA navedli na ministrstvu. Razmislek naj bi šel v smeri, da bi se pokojnine skupno uskladile v višini petih odstotkov.

Na ministrstvu višine predlaganega zvišanja niso razkrili

Kot so napovedali, bo o pobudi »ministrstvo v okviru vlade razpravljalo, ko in če bo ta pobuda najprej potrjena na svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz)«. Načeloma pa podpirajo morebitno izredno uskladitev, »če bi ta zagotovila pošteno in celovito uskladitev, ki bi odražala resnično rast dohodkov in krepila socialno varnost upokojencev«.

Poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata upokojencev Slovenije k izredni uskladitvi pokojnin. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS), ki je njen član, ostro zavračamo sporočilo vlade, da je 4,2-odstotna redna uskladitev pokojnin zadosten odgovor na realne življenjske razmere upokojenk in upokojencev. Življenje je dražje. Hrana, energenti, ogrevanje, komunalne storitve, zdravstvene storitve in doplačila – vse raste. Pokojnine ne sledijo dejanskim stroškom življenja starejših. Številni upokojenci danes ne razmišljajo o kakovosti življenja, temveč o tem, ali bodo lahko plačali položnice in si zagotovili osnovno prehrano. Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da se letne cene življenjskih potrebščin še vedno zvišujejo in so v letu 2025 zabeležile rast tudi pri najpomembnejših dobrinah: hrana in brezalkoholne pijače so bile do 6,7 % dražje kot pred letom dni, kar pomeni, da morajo ljudje za osnovno prehrano odšteti občutno več; zdravstvene in vsakodnevne storitve so se podražile za več kot 3–4 %. Humanitarne organizacije poročajo o povečanju števila starejših, ki prosijo za pomoč v hrani in celo za denar za plačilo ogrevanja. To ni statistika. To je sramota socialne države. Naj opozorimo tudi, da so bili upokojenci že v preteklosti prikrajšani – leta 2021 za 1 % uskladitve. Tega dolga država nikoli ni poravnala. Ob sprejemu pokojninske zakonodaje smo v ZSSS zelo jasno povedali: budno bomo spremljali socialno-ekonomski položaj upokojencev in ob njegovem slabšanju zahtevali konkretne ukrepe. Danes je ta trenutek! Naša pričakovanja so jasna: Vlada mora nemudoma sprejeti odločitev o izredni uskladitvi pokojnin v višini najmanj 1 %. To ni radikalna zahteva. To je minimalen popravek, ki bi vsaj delno omilil pritisk visokih življenjskih stroškov na starejše. Upokojenci niso breme javnih financ. So generacija, ki je desetletja ustvarjala to državo, gradila gospodarstvo in polnila pokojninsko blagajno. Zahtevamo spoštovanje njihovega dela in njihovega dostojanstva. Politiko pozivamo, naj preneha z računovodskim pristopom k socialni varnosti. Socialna država se meri po tem, kako ravna z najranljivejšimi – in danes so med njimi tudi številni upokojenci.

Svet Zpiz je sicer v torek sprejel sklep, da se bodo pokojnine z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka. Pri uskladitvi so v skladu z zadnjo pokojninsko reformo v 50 odstotkih upoštevali rast povprečne bruto plače in v 50 odstotkih povprečno rast cen življenjskih potrebščin.

V finančnem načrtu Zpiza za letos so sicer predvideli uskladitev v višini petih odstotkov. Generalni direktor zavoda Marijan Papež je pojasnil, da so v finančnem načrtu upoštevali jesensko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), a je bila nato rast bruto plač nižja. S tem pa bo tudi redna uskladitev pokojnin nižja od tiste, ki so jo na zavodu pričakovali.

Kot so danes navedli na ministrstvu za delo, je bila stopnja rasti povprečne bruto plače v letu 2025, ki jo je v ponedeljek objavil Statistični urad RS (5,9 odstotka), za več kot petino nižja od Umarjeve jesenske napovedi (7,5 odstotka), posledično pa je nižja od pričakovane tudi redna uskladitev pokojnin. »Obstaja možnost, da ta ne odraža dejansko nižjih dohodkov zaposlenih,« so dodali. Na ministrstvu tako trenutno preučujejo, ali je ta razkorak nastal zaradi metodoloških ali vsebinskih razlogov, so še pojasnili.

Generalni direktor Zpiza: predlog obravnava svet zavoda, ki ga lahko sprejme ali ne

Generalni direktor Zpiza Marijan Papež je za Radio Slovenija pojasnil, da mora predlog obravnavati svet zavoda, ki ga lahko sprejme ali ne. Če ga sprejme, se ga pošlje vladi in če še ta da soglasje, se ga lahko realizira. Izplačilo bi lahko bilo najprej z marčevsko pokojnino. Konec februarja pa se bodo pokojnine lahko le redno uskladile.

O predlogu za dodatno, izredno uskladitev pokojnin poleg že potrjene redne uskladitve v višini 4,2 odstotka je sicer danes prvi poročal portal N1. Že na seji sveta Zpiza pa je ena od predstavnic upokojencev Anka Tominšek povedala, da se je nanjo že obrnilo več upokojencev, ki so razočarani zaradi nižjega odstotka uskladitve od sprva ocenjenega.

Zatem so se oglasili tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Opozorili so, da uskladitev pokojnin v višini 4,2 odstotka ne sledi realnim življenjskim razmeram, v katerih živijo upokojenci. Dejanska rast stroškov hrane, energentov, bivanja in storitvenih dejavnosti je bila namreč bistveno višja, zato takšna uskladitev za številne starejše ne pomeni izboljšanja, temveč nadaljnje zniževanje njihove kupne moči. Od vlade tako pričakujejo pravičnejše usklajevanje pokojnin, so sporočili.

Po navedbah Zpiza 4,2-odstoten dvig pokojnin na letni ravni pomeni 341 milijonov evrov.