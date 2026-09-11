Kaj je izraelsko podjetje počelo v Sloveniji? Poslanec SD Luka Goršek zahteva odgovore vlade

Poslanec Socialnih demokratov Luka Goršek je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z medijskimi razkritji, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Cyberglobes domnevno zbiralo informacije o slovenskih organizacijah in aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. O tem je v četrtek poročal časnik Delo, ki je povzel poročanje izraelskega Haaretza. Delo med drugim navaja, da naj bi Cyberglobes poizvedoval o organizacijah Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija ter o njihovih članih in povezavah z drugimi organizacijami. Če se bodo navedbe izkazale za utemeljene, po oceni Gorška ne gre več zgolj za vprašanje zasebnosti posameznikov.

Gre za vprašanje, ali so bili slovenski državljani zaradi svojega legitimnega javnega in civilnodružbenega delovanja predmet organiziranega zbiranja informacij s strani tujega akterja. To odpira tudi vprašanje sposobnosti države, da svoje državljane zaščiti pred morebitnimi nedovoljenimi aktivnostmi tujih držav, njihovih organov ali z njimi povezanih zasebnih akterjev, so danes sporočili iz SD.

Vlada z Izraelom razvija tesnejše diplomatske, politične in gospodarske odnose. FOTO: Voranc Vogel

Gre za vprašanje, ali so bili slovenski državljani zaradi svojega legitimnega javnega in civilnodružbenega delovanja predmet organiziranega zbiranja informacij s strani tujega akterja.

»Temeljna naloga države je, da zaščiti svoje državljanke in državljane. Če obstaja sum, da je tuje podjetje zbiralo informacije o slovenskih aktivistih in organizacijah, mora država najprej ugotoviti, kaj se je dejansko dogajalo, kdo je to naročil in financiral ter ali je bilo takšno delovanje zakonito. Pri tem ne sme biti pomembno, iz katere države prihaja akter,« je poudaril Goršek. Po njegovi oceni je posebej pomembno tudi vprašanje, ali je bila vlada oziroma kateri od njenih predstavnikov v stiku s podjetjem Cyberglobes.

Vprašanja o dogajanju

V času, ko vlada z Izraelom razvija tesnejše diplomatske, politične in gospodarske odnose, se Goršek sprašuje, ali namerava »po svoji zunanji politiki Izraelu prodajati še svoje državljanke in državljane«. Zanimalo ga je še, ali so pristojni državni organi preverili navedbe o domnevnem zbiranju podatkov o slovenskih državljanih in organizacijah ter ali država razpolaga s podatki o tem, kdo je naročil oziroma financiral takšne poizvedbe.

Kaj želi izvedeti od vlade?

Vprašal je, katere ukrepe so pristojni državni organi sprejeli v zvezi z razkritji ter kako bo država zagotovila zaščito državljanov pred morebitnimi nedovoljenimi obveščevalnimi aktivnostmi tujih akterjev. Goršek od vlade pričakuje jasne odgovore in zagotovilo, da bodo pristojni organi v primeru ugotovljenih nedovoljenih aktivnosti ukrepali - ne glede na to, iz katere države prihajajo njihovi izvajalci, so sporočili iz SD.