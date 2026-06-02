To že do petka pričakuje bodoči infrastrukturni minister? Avtocestna dela ponoči

»Konec tega tedna pričakujem, da se vsaj pri Postojni, kjer je največji prometni zamašek, začnejo izvajati dela ponoči.« Tako odločno je včeraj na zaslišanju pred poslanci povedal kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Če bo šlo vse po načrtih, bi se na ministrski stolček lahko vrnil že ta četrtek. »Danes imamo oziroma ima Dars pogodbe z izvajalci, kjer je zapisano, da se ti projekti izvajajo celoten svetel del dneva. Če greste mimo Domžal ob 18. ali 19. uri, tam ne vidite nobenega,« je podčrtal Vrtovec in se vprašal, ali Dars zaradi tega koga pokliče k odgovornosti. Hkrati se je zavzel za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor in tudi za širitev zelo prometnih avtocestnih odsekov: »Brez milosti. Vsaka rekonstrukcija, ki se dela na avtocesti, mora vključevati tretji pas.«

Pri gradnji južnega dela tretje razvojne ne bodo več čakali Novomeščanov: »Zdaj bomo obrnili faznost. Bomo pa začeli prej graditi v Beli krajini.« Prepričan je, da bi potrebovali »železniški« Dars: »Povabiti je treba tudi tuje investitorje. Ta železniški Dars ima potem tudi možnost zadolževanja na trgu.« Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za gradnjo drugega bloka krške nuklearke, saj gre za »konkurenčen, zanesljiv, predvidljiv vir energije«.

Poslanci bi že v četrtek lahko potrdili nove ministre.

Poslancem se je predstavil tudi kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Slovenija, kot je poudaril, potrebuje prehod v inovacijsko podprto rast: »Izkoristiti moramo sektorje, kjer smo močni po stopnji robotizacije. Smo ena od evropskih prvakinj.« To, da bosta del ministrstva tako delo kot gospodarstvo, vidi kot konkurenčno prednost: »Združitev zbližuje ali razdružuje tri partnerje iste zgodbe o uspehu: delodajalce, delojemalce in glede na to, da gremo po poti inovacij, tudi inovatorje.«

Borut Rončević bo prevzel ministrstvo za izobraževanje. FOTO: Jože Suhadolnik

Da šola ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije, pa je prepričan kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. »Zame ideološko nevtralna šola pomeni šolo, ki učencev ne uči, kaj morajo misliti, ampak jih uči, kako misliti.«