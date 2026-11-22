Nakupovanje med gledanjem televizije, kosilom ali celo med službo? Za številne Slovence je to očitno nekaj povsem običajnega. Nova raziskava razkriva, da več kot polovica slovenskih kupcev prek pametnega telefona nakupuje tudi med drugimi opravili. Nekateri za spletne nakupe izkoristijo že nekaj prostih minut, a marsikdo nakupa sploh ne dokonča.

Pametni telefoni močno spremenili naše nakupovalne navade

Za naročanje izdelkov nam ni več treba sedeti pred računalnikom, saj lahko nakup opravimo praktično kjer koli in kadar koli. Toda kdaj Slovenci najraje posežemo po telefonu in odpremo spletno trgovino? Raziskava Visa CEE M-Commerce 2026, ki so jo izvedli v osmih državah srednje in vzhodne Evrope, je razkrila zanimive podrobnosti o naših navadah.

Za nakup je dovolj nekaj minut. FOTO: Press material

Kar 54 odstotkov slovenskih kupcev vsaj občasno nakupuje med opravljanjem drugih dejavnosti. Najpogosteje to počnejo med gledanjem televizije, filmov ali drugih videovsebin, kar je navedlo 46 odstotkov vprašanih. Še bolj zanimivo je, da vsak četrti nakupuje kar med jedjo, 23 odstotkov pa jih spletne trgovine obiskuje tudi med delom. Približno 13 odstotkov jih nakupuje celo med pogovorom z drugo osebo.

Mladi nakupujejo skoraj povsod

Takšne navade so še posebej značilne za mlajše generacije. Med milenijci jih med drugimi opravili nakupuje kar 67 odstotkov, med pripadniki generacije Z pa 64 odstotkov. Starejši so precej bolj osredotočeni na posamezna opravila. Med pripadniki generacije babyboomerjev jih med drugimi dejavnostmi nakupuje le 25 odstotkov. Spletno nakupovanje prek mobilnih telefonov je sicer med Slovenci zelo razširjeno. V zadnjih treh mesecih je tako nakupovalo 81 odstotkov slovenskih sodelujočih v raziskavi. Med njimi jih tretjina nakupuje vsaj enkrat tedensko, v povprečju pa opravijo 3,8 nakupa mesečno.

Nakupovanje med kratkim odmorom? Pogosto se konča drugače, kot smo načrtovali

Skoraj polovica slovenskih kupcev, natančneje 46 odstotkov, vsaj občasno začne nakupovati tudi takrat, ko imajo na voljo le nekaj prostih minut. Toda prav pomanjkanje časa lahko povzroči, da nakupa ne dokončajo. Kar 23 odstotkov jih je že opustilo nakup, ker jim je zmanjkalo časa ali jih je zmotilo drugo opravilo. Pri 17 odstotkih pa je bil razlog za prekinitev celo sam telefon – dohodni klic, sporočilo ali drugo obvestilo. Kljub temu večina izdelkov ne pusti za vedno v spletni košarici. Po prekinitvi se 59 odstotkov kupcev običajno vrne in nakup dokonča pozneje, 16 odstotkov pa takoj po prekinitvi. Za petino vprašanih je prekinitev usodna za nakup, saj nanj pozabijo, ali ga dokončno opustijo.

Nakupovanje. In istočasno še vse drugo. FOTO: Press material

Slovenci ne maramo zapletenega plačevanja

Raziskava je pokazala še eno zanimivost. Slovencem je pomembno, da je spletno plačevanje hitro in preprosto. Za 61 odstotkov slovenskih kupcev je pomembno, da lahko nakup dokončajo brez ročnega vnašanja podatkov s plačilne kartice. Skoraj tretjino vprašanih takšno vnašanje upočasni ali zmoti. Prav zato postajajo priljubljene mobilne denarnice, kot sta Apple Pay in Google Pay, ter rešitve, ki omogočajo plačevanje s predhodno shranjenimi kartičnimi podatki. »Plačilna izkušnja mora biti prilagojena resničnemu ritmu našega vsakdana, ne pa krojena po meri idealnih okoliščin, ko bi nakupovanju lahko namenili vso svojo pozornost. V realnem življenju tega pogosto ni,« je poudarila Alenka Mejač Krassnig, direktorica pri Visa Slovenija. Dodala je, da morata iti varnost in preprosta uporabniška izkušnja z roko v roki. »Ljudje imamo v vsakdanjem življenju že dovolj zapletenih stvari, zato plačevanje ne bi smelo biti ena izmed njih,« je dejala.

V raziskavi sodelovalo več kot tisoč Slovencev

Raziskavo so med 25. septembrom in 4. oktobrom 2026 izvedli v Sloveniji, na Poljskem, Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, v Bolgariji in Romuniji. Skupaj je sodelovalo 8240 ljudi, starih od 18 do 75 let, od tega 1033 iz Slovenije. Podatki o mobilnem nakupovanju se nanašajo na 838 slovenskih anketirancev, ki so v zadnjih treh mesecih vsaj enkrat nakupovali prek pametnega telefona. Raziskavo je za Viso izvedla družba RESPONSE NOW, vzorec pa je bil reprezentativen za spletno populacijo glede na spol, starost in regijo.