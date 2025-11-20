  • Delo d.o.o.
KAKO RAZLIČNO ŽIVIMO

Kaj pomeni »dobra plača« v Sloveniji? To pravijo državljani, številke pa kažejo ...

Odgovori uporabnikov so pokazali, da ista številka na plačilni listi lahko pomeni povsem drugačno kakovost življenja.
FOTO: Surs

Ti podatki tudi najbolje prikažejo strukturo plač v Sloveniji. FOTO: Surs

Fotografija je simbolična. FOTO: Reuters
N. Č.
 20. 11. 2025 | 21:15
4:16
A+A-

Na platformi Reddit se je nedavno pojavilo večno, preprosto in za firbce izjemno privlačno vprašanje: Koliko je dobra plača v Sloveniji?

Odgovori so bili tako različni, kot so različna življenja ljudi. Nekdo s 1.500 evri živi kot kralj, drugi s 3.000 evri komaj diha. A raznovrstni odgovori z družbenega omrežja kažejo, da ni enoznačnega odgovora, saj, kot poudarjajo državljani, je zanje pomen dobre plače povezan tudi z drugimi življenjskimi okoliščinami – regije, lastništva nepremičnine, števila vzdrževanih oseb, kredita …

Pogledali smo odzive Slovencev in preverili še uradne številke.

• »Si samski z lastniškim stanovanjem v okolici Ljubljane in brez kreditov. 1.500 evrov/mesec je že super plača.«

• »Otroci, stanovanjska problematika … Če govorimo neko ‘objektivno’ številko, je to nekih 2.500 evrov neto …«

• »Jaz in sodelavec imava za isto delovno mesto enako plačo. Pošteno. Plača je povprečno gledano zadovoljiva, malo nad povprečjem. On ima hišo na robu Maribora, ki jo je dobil od tete, ki ni imela otrok. S starši imajo apartma na Krku, kjer vsako leto zastonj dopustuje. Njegov oče ima lekarno, zdi se, da jim dobro gre. Seveda tudi starši živijo v svoji hiši. Jaz imam kredit za stanovanje na 20 let ter moram staršem občasno finančno pomagati. Ampak ja, imava oba dobro plačo.«

• »Ni vsaka plača slaba in ni vsaka dobra. Primer pri kolegu, ima cca. 1400 evrov na računu vsak mesec, s tem da mu je oče v Ljubljani kupil in obnovil stanovanje v vrednosti cca 250.000 evrov. Se pravi, v tem primeru je plača dobra. Za isto stanovanje in 250.000 evrov kredita na 30 let z obrokom 1122 evrov bi moral imeti plačo 2500+ neto, da je na istem, pa še tresel bi se, da bi bil ob stanovanje v nekaj mesecih, če bi izgubil službo. oz. bi bil še na slabšem, če bi imel družino, saj bi padel v višji dohodkovni razred, nižji otroški, višja cena vrtca itd. Tako da, kaj je dobra plača, je relativna stvar, odvisna od marsikaterih okoliščin.«

• »Imaš dva otroka, kredit za nepremičnino ipd., si revež, če oba skupaj zaslužita 4000 neto evrov na mesec.«

• »Dobra plača se začne pri 4000 evrov + za par, z rešenim stanovanjskim problemom.«

• Delodajalka je zapisala: »Slaba plača = 890-1100 evrov;  Dobra plača = 1100-1500 evrov;  Zadovoljiva plača = 1500-1800 evrov;  Zaslužena plača/odlična plača = 1800 - 3000 evrov. Govorim o izplačilu. Potem pa so tukaj faktorji, ki plačo variirajo: šola oz. izobrazba, število ur dela, zahtevnost dela, nadomestljivost, doprinos v podjetje, povprečna plača v določenem podjetju, uspešnost pri delu in dosedanja delovna doba.«

Kaj kažejo uradni statistični podatki?

Na voljo imamo podatke Statistični urad Republike Slovenije (SURS), ki osvetljujejo razporeditev plač v Sloveniji in kažejo tudi velik razpon.

Mediana mesečne bruto plače (tj. znesek, pod katerim je polovica zaposlenih) je znašala 1.983,91 evra (za moške 2.051,68 evra; za ženske: 1.898,70 evra.

10 odstotkov zaposlenih je prejemalo bruto več kot 3.808,03 evra mesečno, 1 odstotek pa več kot 7.502,37 evra bruto.

Kako je pri vas? Ste zadovoljni s plačo, ki jo prejemate? Menite, da bi morali prejeti višjo/nižjo in zakaj?

plačaSursstatistikaSlovenijaReddit
