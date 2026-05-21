NAČRTI NOVE KOALICIJE

Kaj prinaša koalicijska pogodba? »Ta dokument bi označil kot pamflet, ne pa kot resen koalicijski dokument«

Koalicijska pogodba za načrtovani mandat 2026–2030 je razdeljena na petnajst točk, kakor bodo razdeljeni resorji ministrstev nove, četrte vlade Janeza Janše.
STA, S. U.
 21. 5. 2026 | 18:54
Program koalicijske pogodbe strank SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati je razdeljen na 15 resorjev in prinaša obsežen nabor sprememb. V ospredju so nižja obdavčitev dela, prenova zdravstva, racionalizacija javnega sektorja, spremembe v šolstvu, pravosodju in socialni politiki. 

Na finančnem področju koalicija napoveduje, da ne bo uvajala novih davkov. Predvideni so razbremenitev plač, ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda, razvojna kapica, olajšava za mlade do 29 let ter družinska dohodnina. Načrtujejo tudi demografski sklad, kamor bi prenesli državno premoženje.

KPK: Dvomimo v iskrene namene za izboljšanje boja proti korupcji

KPK ostro nasprotuje načrtu nove koalicije, da bi jo priključili specializirani tožilski enoti Skok. Opozarjajo, da se spremembe pripravljajo hitro, v tajnosti in brez vključitve institucij, ki že delujejo na področju boja proti korupciji. Po njihovem bi takšna ureditev oslabila preventivno vlogo komisije in bila v nasprotju z mednarodnimi priporočili Greca, OECD ter evropsko protikorupcijsko direktivo. Zato na KPK dvomijo o iskrenih namenih koalicije pri izboljšanju boja proti korupciji.

V zdravstvu obljubljajo krajše čakalne vrste, vključitev vseh razpoložljivih izvajalcev ne glede na pravni status, digitalizacijo in prenovo ZZZS. Javni zdravstveni zavodi bi se preoblikovali v neprofitne gospodarske družbe.

Na področju javne uprave napovedujejo racionalizacijo države, preverjanje zaposlitev iz mandata odhajajoče vlade, obvezno rotacijo uradnikov na občutljivih položajih, decentralizacijo institucij in ukinitev uradniškega sveta. Policija naj bi dobila boljšo opremo, ponovno bi vzpostavili avtocestno policijo.

V energetiki stavijo na jedrsko in hidroenergijo, nadaljevanje JEK 2 ter nasprotujejo vetrni energiji kot delu »racionalnih« obnovljivih virov. V šolstvu napovedujejo ideološko nevtralno šolo, omejevanje telefonov, večjo avtoriteto učiteljev in prenovo učnih načrtov.

V zvezi nevladnih organizacij zaskrbljeni nad napovedjo razveljavitve sprememb zakona za zaščiti živali

Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali je zaskrbljena zaradi napovedi nove koalicije, da bo razveljavila nedavne spremembe zakona o zaščiti živali. Po njihovem bi to pomenilo resen korak nazaj in posmeh dolgoletnim prizadevanjem stroke, nevladnikov, politike in javnosti.

Poudarjajo, da so bile spremembe sprejete zaradi zanemarjanja, zlorab živali in sistemskih pomanjkljivosti. Namenjene so bile zmanjšanju trpljenja, boljšemu nadzoru in večji odgovornosti lastnikov ter institucij.

Zveza opozarja tudi na kršitev zaupanja volivcev, saj so nekatere koalicijske stranke v kampanji poudarjale dobrobit živali. Od nove vlade pričakujejo širok strokovni dialog. »Živali niso politično vprašanje,« sporočajo.

Socialno politiko bi vezali bolj na delo in odgovornost: zavrnitev javnih del bi lahko pomenila znižanje pomoči. Obljubljajo tudi postopno brezplačen vrtec, spremembe pri pokojninah ter ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence.

Fakin o koalicijski pogodbi: Populistični dokument, ki bo v zdravstvo vnesel veliko nepotrebnega nemira

Koalicijska pogodba na področju zdravstva je predvolilno-populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira, meni nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin. Prepričan je, da želijo z njo ustreči manjšini zdravnikov, ki si javni zdravstveni sistem predstavlja zelo podjetniško.

Fakin je za STA koalicijsko pogodbo označil za predvolilno obarvan dokument. »Ta dokument bi označil kot pamflet, ne pa kot resen koalicijski dokument,« je dejal.

Oster je bil tudi do napovedanih sprememb v zdravstvu. »Boli me, ko čisti amaterji poskušajo spreminjati sistem in vnašajo zmedo,« je dejal in dodal, da »se vidi, da ne znajo misliti eno leto naprej«.

Po njegovem mora prenova zdravstva temeljiti na analizi delovanja sistema, jasnih ciljih in odgovorih na vprašanja, kaj manjka, zakaj, do kdaj in s čim bodo to spremenili.

Kritičen je tudi do napovedi vključevanja zasebnikov v javno zdravstvo. »To ne gre,« je poudaril. Opozarja, da pogodba vsebuje več zakonodajno in organizacijsko vprašljivih rešitev, med drugim reorganizacijo ZZZS in preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v neprofitne javne gospodarske družbe.

Po njegovem bi morali zdravnikom in zaposlenim določiti, koliko storitev morajo opraviti za plačo. »Ne potrebujejo gospodarskih družb, samo spremembo plačila in bo zdravstveni sistem dobro deloval,« je prepričan.

Nasprotuje tudi uvedbi več zavarovalnic, saj bi se po njegovem stroški administracije močno povečali. »Vse, kar so obljubili zasebnim zavarovalnicam in zasebnim zdravnikom, bodo poskušali izpeljati. Srčno upam, da si bodo pri tem polomili zobe, bo pa vmes veliko negotovosti,« je dejal.

Po njegovem je v ozadju nekaterih napovedi težnja po t. i. svobodnem zdravniku, ki bi kot samostojni podjetnik sam postavljal cene. »Potem to ni več javno zdravstvo, potem je to tržna ponudba,« je opozoril.

Na ZZZS koalicijske pogodbe vsebinsko niso komentirali, zapisali pa so, da je zavod s strateškim razvojnim programom 2026–2030 že na poti modernizacije.

