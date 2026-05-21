Kaj prinaša koalicijska pogodba? »Ta dokument bi označil kot pamflet, ne pa kot resen koalicijski dokument«

Program koalicijske pogodbe strank SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati je razdeljen na 15 resorjev in prinaša obsežen nabor sprememb. V ospredju so nižja obdavčitev dela, prenova zdravstva, racionalizacija javnega sektorja, spremembe v šolstvu, pravosodju in socialni politiki.

Na finančnem področju koalicija napoveduje, da ne bo uvajala novih davkov. Predvideni so razbremenitev plač, ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda, razvojna kapica, olajšava za mlade do 29 let ter družinska dohodnina. Načrtujejo tudi demografski sklad, kamor bi prenesli državno premoženje.

KPK: Dvomimo v iskrene namene za izboljšanje boja proti korupcji KPK ostro nasprotuje načrtu nove koalicije, da bi jo priključili specializirani tožilski enoti Skok. Opozarjajo, da se spremembe pripravljajo hitro, v tajnosti in brez vključitve institucij, ki že delujejo na področju boja proti korupciji. Po njihovem bi takšna ureditev oslabila preventivno vlogo komisije in bila v nasprotju z mednarodnimi priporočili Greca, OECD ter evropsko protikorupcijsko direktivo. Zato na KPK dvomijo o iskrenih namenih koalicije pri izboljšanju boja proti korupciji.

V zdravstvu obljubljajo krajše čakalne vrste, vključitev vseh razpoložljivih izvajalcev ne glede na pravni status, digitalizacijo in prenovo ZZZS. Javni zdravstveni zavodi bi se preoblikovali v neprofitne gospodarske družbe.

Na področju javne uprave napovedujejo racionalizacijo države, preverjanje zaposlitev iz mandata odhajajoče vlade, obvezno rotacijo uradnikov na občutljivih položajih, decentralizacijo institucij in ukinitev uradniškega sveta. Policija naj bi dobila boljšo opremo, ponovno bi vzpostavili avtocestno policijo.

V energetiki stavijo na jedrsko in hidroenergijo, nadaljevanje JEK 2 ter nasprotujejo vetrni energiji kot delu »racionalnih« obnovljivih virov. V šolstvu napovedujejo ideološko nevtralno šolo, omejevanje telefonov, večjo avtoriteto učiteljev in prenovo učnih načrtov.

V zvezi nevladnih organizacij zaskrbljeni nad napovedjo razveljavitve sprememb zakona za zaščiti živali Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali je zaskrbljena zaradi napovedi nove koalicije, da bo razveljavila nedavne spremembe zakona o zaščiti živali. Po njihovem bi to pomenilo resen korak nazaj in posmeh dolgoletnim prizadevanjem stroke, nevladnikov, politike in javnosti. Poudarjajo, da so bile spremembe sprejete zaradi zanemarjanja, zlorab živali in sistemskih pomanjkljivosti. Namenjene so bile zmanjšanju trpljenja, boljšemu nadzoru in večji odgovornosti lastnikov ter institucij. Zveza opozarja tudi na kršitev zaupanja volivcev, saj so nekatere koalicijske stranke v kampanji poudarjale dobrobit živali. Od nove vlade pričakujejo širok strokovni dialog. »Živali niso politično vprašanje,« sporočajo.

Socialno politiko bi vezali bolj na delo in odgovornost: zavrnitev javnih del bi lahko pomenila znižanje pomoči. Obljubljajo tudi postopno brezplačen vrtec, spremembe pri pokojninah ter ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence.