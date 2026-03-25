Kaj pripada novim in odhajajočim poslancem: privilegijem ni videti konca

Novoizvoljeni poslanci bodo z ustanovno sejo državnega zbora stopili v mandat, ki poleg politične moči prinaša tudi številne finančne in druge ugodnosti. Osnovne bruto plače se gibljejo v več tisoč evrih, seznam dodatkov in pravic pa je dolg in za marsikoga presenetljiv.

Osnovna bruto plača poslanca trenutno znaša 4.655 evrov, po plačni reformi pa se bo postopoma zvišala. Od junija 2026 naj bi znašala najmanj 6.285 evrov bruto, do začetka leta 2028 pa med 6.372 in 7.837 evri bruto, odvisno od uvrstitve v plačni razred. Predsednik državnega zbora je uvrščen najvišje, v 67. plačni razred, kjer bo njegova plača dosegla več kot 7.000 evrov bruto, kasneje pa skoraj 9.000 evrov.

A osnovna plača je le del zgodbe. Poslancem pripada tudi nadomestilo po koncu mandata. Če ne najdejo nove zaposlitve, lahko do šest mesecev prejemajo 80 odstotkov svoje zadnje plače, izjemoma tudi do enega leta.

Koliko izmed 45 poslancev preteklega sklica, ki v DZ niso bili ponovno izvoljeni, bo zaprosilo za nadomestilo, še ni znano. Se bodo pa nekateri vrnili v stare službe, nekaj pa se jih bo upokojilo.

Poslanec ima tudi pravico do mesečnega pavšala, ki je odvisen od oddaljenosti stalnega prebivališča. Ta znaša od 500 evrov za tiste, ki živijo blizu Ljubljane, pa vse do 800 evrov za bolj oddaljene poslance.

Poslansko stanovanje in nadomestilo za ločeno življenje

Tistim, ki v prestolnici nimajo urejenega bivanja, pripada tudi nadomestilo za ločeno življenje, ki znaša 177 evrov na mesec. Če je njihov dom od Ljubljane oddaljen več kot 70 kilometrov, jim pripada še dodaten znesek.

Za poslance so na voljo tudi službena stanovanja – kar 49 jih ima državni zbor na razpolago. Velikost teh stanovanj se giblje med 19 in 68 kvadratnimi metri, najemnina in obratovalni stroški pa znašajo med 119 in 405 evri mesečno.

Tudi dopust ni zanemarljiv. Poslanci imajo pravico do 40 dni letnega dopusta, del tega lahko prenesejo v naslednje leto, v izrednih primerih pa se jim lahko odobri še dodatni dnevi.

Ob tem jim pripada tudi sredstva za izobraževanje – poslanska skupina lahko na posameznega poslanca nameni do 800 evrov letno.

Poslanci se morajo sicer udeleževati sej državnega zbora in njegovih delovnih teles, vendar v DZ ne spremljajo, koliko časa posamezniki dejansko preživijo v poslanskih klopeh. Sankcije zaradi neupravičene odsotnosti so predvidene le v primeru nesklepčnosti državnega zbora.