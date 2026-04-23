Kaj se dogaja? Golob nenadoma odpovedal udeležbo na vrhu EU, manjkal bo tudi Orbán

Premier Robert Golob je zaradi obveznosti v državnem zboru, ki se bo v petek predvidoma sestal na dveh izrednih sejah, odpovedal udeležbo na dvodnevnem neformalnem vrhu EU na Cipru, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Kolegij predsednika DZ se je namreč dogovoril še o eni izredni seji DZ. Ta bo v petek sledila že sklicani izredni seji, na njej pa bodo obravnavali predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost poslanske skupine Levice in Vesne. Zahtevo, da se ga obravnava na izredni seji, so vložili poslanci NSi, SLS in Fokus ter SDS.

Voditelji držav članic EU se bodo danes sestali na neformalnem zasedanju na Cipru, v ospredju katerega bo odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo. Po napovedih bodo govorili o evropskem prispevku k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, kjer je sicer trenutno v veljavi krhko premirje, in zagotavljanju proste plovbe skozi Hormuško ožino.

Zaprtje te ključne pomorske poti je namreč povzročilo rast cen energentov, kar občutijo tudi evropski državljani in gospodarstvo. Voditelji bodo tako danes obravnavali v sredo predstavljeni nabor možnih ukrepov za ublažitev posledic energetske krize.

Pridružil se bo tudi ukrajinski predsednik

Drevi se bo predsednikom vlad in držav članic pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, po pričakovanjih jih bo pozval k nadaljnji finančni, vojaški in diplomatski podpori v boju z rusko agresijo.

V petek se bo neformalni vrh zaključil z razpravo o predlogu večletnega finančnega okvirja EU (MFF) za obdobje 2028-34. Po koncu pa se bodo voditeljem na delovnem kosilu pridružili vodilni predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC).