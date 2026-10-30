Kaj se dogaja na ministrstvu za zdravje? Odstopne izjave razkrivajo pretresljive podrobnosti

Na ministrstvu za zdravje, ki ga vodi Tadej Ostrc iz vrst Demokratov, se vrstijo odhodi. Novinarji Televizije Slovenija so pridobili odstopne izjave Tee Košir, Vesne Marinko in Nataše Vidnar, iz katerih je razvidno nezadovoljstvo z razmerami in načinom delovanja ministrstva. Posebej izstopajo navedbe o strokovnih in etičnih pomislekih ter občutkih ogroženosti.

Tea Košir je v odstopni izjavi, ki jo je ministru poslala 28. septembra, zapisala, da se način delovanja na ministrstvu in v stranki razlikuje od pričakovanj, s katerimi je sprejela funkcijo. Opozorila je tudi na okoliščine in izjave, zaradi katerih naj bi občutila nelagodje in ogroženost. »Konkretne okoliščine in razpoložljivo dokumentacijo bom obravnavala ob pravni podpori in jih po potrebi predložila pristojnim organom,« je med drugim navedla.

Tea Košir FOTO: Facebook

Pomisleki glede porabe javnega denarja

Koširjeva je v pismu odprla tudi vprašanja, povezana z delovanjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pogodbami in porabo javnih sredstev. Kot poroča RTV Slovenija, ostaja odprto vprašanje, ali so njeni pomisleki povezani tudi z zaposlitvama Aleša Šabedra in moža odstopljene državne sekretarke Vesne Marinko. Koširjeva se na prošnjo novinarjev za pojasnila ni odzvala, zato razlogi za njene navedbe še niso povsem razjasnjeni.

Ostro je svoj odhod pojasnila tudi Nataša Vidnar, nekdanja vršilka dolžnosti direktorice direktorata za javno zdravje. V odstopni izjavi je opozorila, da se z določenimi odločitvami, njihovim sprejemanjem in načinom vodenja ne more več strokovno in etično poistovetiti. Poudarila je, da bi nadaljevanje dela od nje lahko zahtevalo izvajanje odločitev, ki niso skladne z njenimi strokovnimi prepričanji in vrednotami.