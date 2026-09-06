Kaj se dogaja na slovenskih avtocestah? To počnejo policijska vozila med avtomobili (FOTO)

Do zastojev tako prihaja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, kjer promet poteka samo po enem pasu. Na primorski avtocesti se promet zaustavlja med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in mimo Vrhnike proti Ljubljani, ter ob delovni zapori na območju Postojne med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je namreč med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani zaprt vozni pas.

Bralec poroča, da se med prometno gnečo vozijo policijska vozila, ter po sredini avtoceste s tem ustvarjajo reševalni pas, obenem pa s svojo prisotnostjo umirjajo voznike ter skrbijo, da ta ostane prost za intervencijska vozila.

Stanje na primorski avtocesti ob 14.00. FOTO: G. M.

Zastoj nastaja tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, ob 15.00 je bil dolg 2,5 kilometra. Tradicionalni zastoji so med Lescami in Bledom, na obalni cesti med Izolo in Lucijo ter na glavni cesti med Koprom in mejnim prehodom Dragonja. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt tudi počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru, promet pa je oviran še med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru.

Na štajerski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pred Domžalami proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani na desnem pasu.

Do zastojev prihaja še pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, zastoji pa nastajajo tudi med počivališčem Studenec in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zunaj avtocestnega omrežja se promet ustavlja še med Lescami in Bledom, na obalnih cestah pa se je promet že nekoliko unesel.