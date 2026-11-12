Kaj se dogaja na slovenskih cestah? Prihajajo kolone vojaških vozil

Na slovenskih cestah bo v prihodnjih dneh mogoče opaziti povečan promet vojaških vozil. Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bodo danes, v petek in soboto iz smeri Postojne proti mejnim prehodom potovale kolone vojaških vozil. Razlog je zaključek mednarodnih vojaških vaj Sokol 26 in Clever Ferret 26.

Danes bodo vojaška vozila na cestah predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo premikala proti mejnemu prehodu Fernetiči. V petek bo promet vojaških vozil v isti smeri povečan ves dan, v soboto dopoldne pa bodo kolone potovale proti mejnim prehodom Fernetiči, Starod in Pince. Z obrambnega ministrstva so še sporočili, da bo kolone vojaških vozil spremljala vojaška policija. Povečan promet je tako povezan z zaključkom načrtovanih mednarodnih vojaških vaj.