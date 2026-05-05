Kaj se dogaja? Pahor v bolnišnici, doživel hudo nesrečo s kolesom (FOTO)

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor in po novem tudi žirant v šovu Slovenija ima talent je imel veliko smolo. Tako je javnosti sporočil, da je končal v bolnišnici.

Nekdanji predsednik ima zlomljeno ključnico in lopatico. FOTO: Zaslonski Posnetek Instagram

Med kolesarskim spustom s Pasje ravni je namreč grdo padel. Pahor je ob tem utrpel zlom ključnice in lopatice in ob tem objavil tudi fotografijo iz bolniške postelje. Dodal je, da je že zapustil urgenco in da je danes že delal v pisarni.

Nekdanji predsednik je še dodal, da je bil udarec na asfalt tako silovit, da vseh drugih poškodb pri samem padcu sploh ni čutil. »Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil iz UKC domov, sem jo poljubil,« je še zapisal Pahor.

Je pa ob tem dodal še dve zahvali in sicer »zlati družini Kavčič iz Lučin in gospodu Tadeju, ki je pustil kmetijska opravila in me odpeljal v Ljubljano in izjemno profesionalni in prijazni ekipi Urgentnega centra UKC.«

Seveda nekdanjemu predsedniku želimo čim hitrejše okrevanje.