Kaj se dogaja? Profila Gibanja Svoboda in premierja Goloba spet napadena, Repić že na prostosti

STA, M. U.
 25. 2. 2026 | 17:18
 25. 2. 2026 | 17:21
Profila Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba na Instagramu sta bila po navedbah stranke ponoči ponovno tarča vdora lažnih profilov, zato so ju znova zaklenili. »Takšni umetni mehanizmi skušajo omejiti legitimno politično komunikacijo in predstavljajo pritisk na svobodo izražanja in demokratični proces kot tak,« so ob tem zapisali.

Profil Svobode je bil napaden v torek ob 22. uri, danes ob 6. uri pa profil Goloba, so navedli. V kratkem času je stranka ponovno prejela več tisoč novih umetno ustvarjenih sledilcev s profilov, za katerimi ne stojijo dejanske osebe. »Zaradi tega smo bili ponovno prisiljeni naša profila začasno zakleniti, da smo s tem prekinili tok novih sledilcev,« so zapisali v Svobodi, kjer so profil stranke medtem ponovno odprli.

Dogodek so ponovno prijavili pristojnim institucijam, s katerimi konstruktivno sodelujejo, predali so jim tudi podatke podjetja Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram. Ob tem so izpostavili, da množično dodajanje lažnih sledilcev iz tujine Instagram klasificira kot neavtentično koordinirano delovanje, podjetje Meta pa umetno povečevanje sledilcev strogo kaznuje.

Evropa bo po njihovih besedah v naslednjih dveh mesecih pred pomembno preizkušnjo, saj bodo volitve potekale pri nas in na Madžarskem. »V Sloveniji ne bomo dopustili, da kdorkoli in iz kakršnegakoli razloga ali interesa vpliva na potek volilne kampanje ali samih volitev,« so zapisali.

Profila sta bila tarči kibernetskega napada iz tujine že v petek. Stranki je množičen vdor lažnih profilov uspelo preprečiti, incident pa so prav tako prijavili Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta.

Vplivnež Repić v ozadju?

Z dogajanjem naj bi bil povezan spletni vplivnež Aleksandar Repić. V objavah je namreč zatrjeval, da je prav on s pozivom sledilcem vplival na dogajanje okoli profilov, so poročali mediji. Repić naj bi se v teh dneh sicer znašel v središču policijske preiskave. Po neuradnih informacijah več medijev ga je namreč policija v torek na brniškem letališču pridržala zaradi poskusa izsiljevanja.

Gre sicer za preiskavo, ki jo je policija sprožila na podlagi januarskih prijav dveh domnevnih žrtev poskusa izsiljevanja zoper istega osumljenca.

Robert Golob, Gibanje Svoboda, lažni profili, družbena omrežja, instagram, Aleksandar Repić, Volitve 2026
