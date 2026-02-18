Kaj se dogaja? Ta mesec skoraj ne mine dan, da nas ne bi treslo

V noči na sredo, natančneje ob 0.39, so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,2 v bližini Trbovelj. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Trbovelj, Hrastnika in Ojstra. Ocenjujemo, da intenziteta potresa ni presegla IV stopnje po evropski makroseizmični lestvici, kar pomeni, da je šlo za zmeren potres. »V zaprtih prostorih ga čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo,« omenjeno intenziteto opisujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso). Februar je sicer potresno izredno dejaven mesec, po podatkih seizmologov na Arsu namreč skorajda ni minil dan, da se tla v Sloveniji ne bi tresla. Večinoma so bili potresi sicer izredno blagi in niso presegli magnitude ena, najmočnejšega so izmerili minulo nedeljo v bližini Rogatca, imel je magnitudo 1,8.

Je pa včeraj popoldan močno streslo Bosno in Hercegovino. Potres z magnitudo 4,4 je imel središče devet kilometrov jugozahodno od Livna, poleg tamkajšnjih prebivalcev pa so ga čutili tudi v celotni Dalmaciji. Precej so precej močno čutili na območju Splita, Makarske, Šibenika in Dubrovnika, piše portal Slobodna Dalmacija, mnogi so pred tresenjem tal zaslišali tudi nenavadne zvoke, opisali so jih kot zvoke vlaka, ki vozi skozi predor, in zamolklo bobnenje. »Bilo je nenavadno in grozljivo, skorajda zlovešče. Zvok me je prestrašil bolj kot sam potres,« je za omenjeni portal dejala ena od prebivalk Dalmacije.

Strokovnjaki sicer pojasnjujejo, da so tovrstni zvoki povsem običajni spremljevalci potresov, o njih poročajo po vsakem nekoliko močnejšem tresenju tal. Seizmologi pojasnjujejo, da ta zvočna pokrajina ni nekaj "čarobnega" ali nadnaravnega, ampak dobesedno - zvok samega potresa. Ko se tla premikajo ali pokajo vzdolž preloma, se iz središča sprosti energija, ki potuje v vse smeri v obliki seizmičnih valov, ko ti valovi pripotujejo v stavbo, cevi, temelje ali zrak nad tlemi, pa se del energije pretvori v zvok, ki ga naša ušesa brez težav slišijo, pojasnjujejo strokovnjaki. Zato mnogi, ki se znajdejo na območju potresa, opisujejo, da so najprej slišali globoko, oddaljeno rjovenje, šele nato začutijo, kako se vse okoli njih ziblje.