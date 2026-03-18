Kaj se dogaja?! Robert Golob urgentno iz Slovenije

Predsednik vlade Robert Golob bo zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji že danes odpotoval v Bruselj, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Premier bo v Bruslju s ključnimi evropskimi političnimi partnerji opravil pogovore o zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji.

Zaščita demokratičnih procesov in suverenosti države je ena temeljnih odgovornosti vlade, so poudarili v kabinetu in zagotovili, da premier temu namenja najvišjo prioriteto in skrb. »Zaradi dogovorjenih mednarodnih obveznosti je predsednik vlade odpovedal vse popoldanske volilne aktivnosti,« so še dodali.

Golob, ki se bo sicer v Bruslju udeležil vrha EU, tja potuje predčasno potem, ko je v zadnjih dneh v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Robert Golob je sicer včeraj napovedal, da se bodo za sklic SNAV odločili po današnji seznanitvi s poročilom Sove na zasedanju sekretariata, predvsem pa po volitvah. »Ker to ne more biti stvar političnega preigravanja, še posebej ne opozicije, ki je očitno globoko vpletena v cel ta škandal,« je pojasnil svojo odločitev. Tako bodo po njegovem mnenju tudi pristojne institucije lahko postopke izpeljale brez političnega pritiska.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode.

Oglasila se je SD Predsednik SD Matjaž Han kot zaskrbljujoče vidi, da se politika v končnici kampanje pogovarja o vohunskih aferah in bije bitko za njihovo interpretacijo. Volivci pri tem postajajo statisti, namesto idej o prihodnosti dobivajo politične obračune, je posvaril. Obljublja, da SD v tej igri ne bo sodelovala, do izteka kampanje bodo stavili na vsebino. Tudi v luči danes predstavljenih ugotovitev Sove o neposrednem tujem vmešavanju na volitve v Sloveniji ter postanku predstavnikov zasebnega obveščevalnega podjetja iz tujine Black Cube na Trstenjakovi ulici, kjer je sicer tudi sedež SDS, je Han dejal, da ga ne preseneča razočaranje in zaskrbljenost, ki ju je zaznal med ljudmi. »Na tak način poskušati zmagati volitve s tujimi službami je zelo slabo za državo in Socialni demokrati to absolutno zavračamo,« je bil jasen.

Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. V SDS so v četrtek napovedali, da bodo v povezavi z obtožbami vložili več tožb.

Sova potrdila, da je izraelski Black Cube skušal vplivati na volilni proces v Sloveniji

Sova je medtem danes sekretariat Sveta za nacionalno varnost »seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji«, je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.