4 DNI PRED VOLITVAMI

Kaj se dogaja?! Robert Golob urgentno iz Slovenije

Premier je zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji že danes odpotoval v Bruselj.
Robert Golob nujno v Bruselj. FOTO: Yoan Valat Via Reuters
M. U.
 18. 3. 2026 | 14:42
 18. 3. 2026 | 15:23
3:22
A+A-

Predsednik vlade Robert Golob bo zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji že danes odpotoval v Bruselj, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Premier bo v Bruslju s ključnimi evropskimi političnimi partnerji opravil pogovore o zaščiti demokratičnih procesov v Sloveniji.

image_alt
Posnetki, ki pretresajo politiko, zdaj pod drobnogledom policije

Zaščita demokratičnih procesov in suverenosti države je ena temeljnih odgovornosti vlade, so poudarili v kabinetu in zagotovili, da premier temu namenja najvišjo prioriteto in skrb. »Zaradi dogovorjenih mednarodnih obveznosti je predsednik vlade odpovedal vse popoldanske volilne aktivnosti,« so še dodali.

image_alt
V SDS z odvetniki nad Niko Kovač, ta odgovarja: »Pozdravljam, da me Janez Janša toži«

Golob, ki se bo sicer v Bruslju udeležil vrha EU, tja potuje predčasno potem, ko je v zadnjih dneh v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Robert Golob je sicer včeraj napovedal, da se bodo za sklic SNAV odločili po današnji seznanitvi s poročilom Sove na zasedanju sekretariata, predvsem pa po volitvah. »Ker to ne more biti stvar političnega preigravanja, še posebej ne opozicije, ki je očitno globoko vpletena v cel ta škandal,« je pojasnil svojo odločitev. Tako bodo po njegovem mnenju tudi pristojne institucije lahko postopke izpeljale brez političnega pritiska.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode.

image_alt
Bivši prvi slovenski vohun ne skriva ogorčenja v zvezi z afero Black Cube: »Kako nizke so intelektualne zmogljivosti ...«

Oglasila se je SD

Predsednik SD Matjaž Han kot zaskrbljujoče vidi, da se politika v končnici kampanje pogovarja o vohunskih aferah in bije bitko za njihovo interpretacijo. Volivci pri tem postajajo statisti, namesto idej o prihodnosti dobivajo politične obračune, je posvaril. Obljublja, da SD v tej igri ne bo sodelovala, do izteka kampanje bodo stavili na vsebino.  Tudi v luči danes predstavljenih ugotovitev Sove o neposrednem tujem vmešavanju na volitve v Sloveniji ter postanku predstavnikov zasebnega obveščevalnega podjetja iz tujine Black Cube na Trstenjakovi ulici, kjer je sicer tudi sedež SDS, je Han dejal, da ga ne preseneča razočaranje in zaskrbljenost, ki ju je zaznal med ljudmi.

»Na tak način poskušati zmagati volitve s tujimi službami je zelo slabo za državo in Socialni demokrati to absolutno zavračamo,« je bil jasen. 

Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. V SDS so v četrtek napovedali, da bodo v povezavi z obtožbami vložili več tožb.

Sova potrdila, da je izraelski Black Cube skušal vplivati na volilni proces v Sloveniji

Sova je medtem danes sekretariat Sveta za nacionalno varnost »seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji«, je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.

Po mnenju NSi so organi pregona ob posnetkih nerazumno pasivni

Kdo je snemal in na kakšen način so posnetki prišli v javnost, morajo ugotoviti za to pristojni organi. Nas pa skrbi to, kar smo na teh posnetkih videli in slišali, v kakšni družbi živimo in kdo vodi to državo. V preteklosti so se organi pregona večkrat odzvali celo na poročanje medijev, v tem primeru pa smo priča nerazumni pasivnosti, kar je mogoče razumeti kot vpletanje politike v delo policije in tožilstva.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TRAJNE POSLEDICE

Ortopedi opozarjajo: ti čevlji uničujejo vaša stopala

Medtem ko se osredotočamo na modo, pogosto pozabljamo, da so naša stopala mehanske mojstrovine, ki nosijo celotno težo telesa.
18. 3. 2026 | 15:00
14:50
Novice  |  Svet
ZIMA ŠE VZTRAJA

Alpe pod debelo odejo: ponekod v Franciji in Italiji več metrov svežega snega, prihaja pa tudi nova pošiljka

Ljubitelji zime so minuli konec tedna lahko opazovali zgodovinski snežni metež, ki Alpe v pičlih parih urah zasul tudi z več kot metrom snega. Najbolj ekstremne razmere so zabeležili v italijanski vasi Macugnaga, kjer je v zgolj 24 urah zapadlo skoraj 150 centimetrov. Ne bo pa še konec.
18. 3. 2026 | 14:50
14:48
Novice  |  Slovenija
NAROČILO NAJ BI PRIŠLO IZ SLOVENIJE

Vohunski škandal leta: Sova potrdila, da je izraelski Black Cube skušal vplivati na volilni proces v Sloveniji

Posebej izstopa datum 11. december 2025, ko so trije predstavniki podjetja ob odhodu na letališče opravili »daljši postanek« na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, kjer je sedež stranke SDS.
18. 3. 2026 | 14:48
14:42
Novice  |  Slovenija
4 DNI PRED VOLITVAMI

Kaj se dogaja?! Robert Golob urgentno iz Slovenije

Premier je zaradi resnosti informacij o vplivanju zasebne paraobveščevalne agencije iz Izraela na volilne procese v Sloveniji že danes odpotoval v Bruselj.
18. 3. 2026 | 14:42
14:26
Novice  |  Slovenija
UMAZANA IGRA

Ste videli, kaj so naredili kandidatu Svobode?! Ogorčeno sporočil: »Tokrat ne morem ostati tiho ...«

Krajnc je na družbenih omrežjih delil svojo ogorčenost nad dogodki v centru Šentilja.
18. 3. 2026 | 14:26
14:25
Novice  |  Svet
V ŠVICARSKIH ALPAH

Grozljivo: gondola zgrmela v globino, reševalci eno osebo oživljali (VIDEO)

V času, ko se je zgodila nesreča, je pihal močan veter.
18. 3. 2026 | 14:25

Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVON GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PETROL

Osem desetletij sprememb, ki tiho poganjajo naše vsakdanje življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
4. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NEGA KOŽE

Nov recept za lepoto po holističnem pristopu

Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
1. 3. 2026 | 20:30
