Kaj se dogaja v Kranju? Otrok ni želel na likovni tabor, zato naj bi ga poslali na intenzivni oddelek

V javnosti je zakrožil zapis, ki pod vprašaj postavlja ravnanje zaposlenih v Strokovnem centru Kranj. Mladoletni otrok naj bi odklonil udeležbo na likovnem taboru, zaposleni pa naj bi ga zaradi tega napotili na intenzivni oddelek zdravstvene ustanove. Tovrstne navedbe, če bi bile resnične, »predstavljajo enega najbolj grobih in nesorazmernih posegov v pravice otroka v zadnjem času,« je na družbenih omrežjih zapisala Alenka Orel, predsednica društva Zlata Slovenija, ki je ob tem zahtevala takojšnje ukrepanje. Dokazov oziroma virov za svoje trditve ob tem ni navedla. Likovni tabor, piše Orlova, ni del obveznega programa osnovne šole, zato bi bil tak ukrep, če ni podprt z jasno strokovno oceno neposredne ogroženosti, »ne le strokovno vprašljiv, temveč pravno nevzdržen«.

Iz Strokovnega centra Kranj so za Slovenske novice sporočili, da morajo biti za hospitalizacijo izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

če oseba ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim;

če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje;

če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in druge alineje tega odstavka ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči (z zdravljenjem v psihiatrični bolnici izven oddelka pod posebnim nadzorom, z zdravljenjem na drugih oddelkih otroške in mladostniške psihiatrije, z ambulantnim zdravljenjem, zdravljenjem v skupnosti ali z nadzorovano obravnavo).

»Skladno z zapisanim neudeležba na likovnem taboru ne more biti razlog za hospitalizacijo otroka oz. mladostnika na intenzivnem oddelku,« so pojasnili in dodali, da »strokovni delavci Strokovnega centra Kranj nimajo pristojnosti in možnosti odločanja o hospitalizaciji.« O tej lahko »odloča izključno medicinska stroka«, so sporočili. Zaradi varovanja osebnih podatkov o konkretnem primeru niso mogli podati informacij, so pa potrdili, »da neudeležba na likovnem taboru ni bila in ne bo razlog za hospitalizacijo«.

Strokovni center Kranj je sicer javni zavod, namenjen vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja. Deluje od leta 1994 in vključuje devet stanovanjskih skupin na območju Gorenjske. V teh skupinah bivajo otroci in mladostniki, stari od sedem do osemnajst let, ki zaradi težav v družini ali okolju potrebujejo izven družinsko namestitev. Prav zaradi narave njihovega dela so vprašanja o strokovni presoji in ustreznosti ukrepov v takšnem okolju še toliko bolj občutljiva. A kot zagotavlja ravnateljica Mateja Oman Komurka, so navedbe neresnične.