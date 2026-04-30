  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RESNE NAVEDBE

Kaj se dogaja v Kranju? Otrok ni želel na likovni tabor, zato naj bi ga poslali na intenzivni oddelek

Zaposleni naj bi otroka zaradi odklonitve udeležbe napotili na intenzivni oddelek zdravstvene ustanove.
Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo
N. P.
 30. 4. 2026 | 09:45
2:49
A+A-

V javnosti je zakrožil zapis, ki pod vprašaj postavlja ravnanje zaposlenih v Strokovnem centru Kranj. Mladoletni otrok naj bi odklonil udeležbo na likovnem taboru, zaposleni pa naj bi ga zaradi tega napotili na intenzivni oddelek zdravstvene ustanove. Tovrstne navedbe, če bi bile resnične, »predstavljajo enega najbolj grobih in nesorazmernih posegov v pravice otroka v zadnjem času,« je na družbenih omrežjih zapisala Alenka Orel, predsednica društva Zlata Slovenija, ki je ob tem zahtevala takojšnje ukrepanje. Dokazov oziroma virov za svoje trditve ob tem ni navedla. Likovni tabor, piše Orlova, ni del obveznega programa osnovne šole, zato bi bil tak ukrep, če ni podprt z jasno strokovno oceno neposredne ogroženosti, »ne le strokovno vprašljiv, temveč pravno nevzdržen«. 

Iz Strokovnega centra Kranj so za Slovenske novice sporočili, da morajo biti za hospitalizacijo izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

  • če oseba ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje  drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim;
  • če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje;
  • če navedenih vzrokov in ogrožanja iz prve in druge alineje tega odstavka ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami pomoči (z zdravljenjem v psihiatrični bolnici izven oddelka pod posebnim nadzorom, z zdravljenjem na drugih oddelkih otroške in mladostniške psihiatrije, z ambulantnim zdravljenjem, zdravljenjem v skupnosti ali z nadzorovano obravnavo).

»Skladno z zapisanim neudeležba na likovnem taboru ne more biti razlog za hospitalizacijo otroka oz. mladostnika na intenzivnem oddelku,« so pojasnili in dodali, da »strokovni delavci Strokovnega centra Kranj nimajo pristojnosti in možnosti odločanja o hospitalizaciji.« O tej lahko »odloča izključno medicinska stroka«, so sporočili. Zaradi varovanja osebnih podatkov o konkretnem primeru niso mogli podati informacij, so pa potrdili, »da neudeležba na likovnem taboru ni bila in ne bo razlog za hospitalizacijo«.

Strokovni center Kranj je sicer javni zavod, namenjen vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja. Deluje od leta 1994 in vključuje devet stanovanjskih skupin na območju Gorenjske. V teh skupinah bivajo otroci in mladostniki, stari od sedem do osemnajst let, ki zaradi težav v družini ali okolju potrebujejo izven družinsko namestitev. Prav zaradi narave njihovega dela so vprašanja o strokovni presoji in ustreznosti ukrepov v takšnem okolju še toliko bolj občutljiva. A kot zagotavlja ravnateljica Mateja Oman Komurka, so navedbe neresnične.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
12:03
Bralci
PRED PRAZNIKOM

Morate danes še v trgovino? Pripravite se na šok, bralec Viktor opozarja ...

Trgovine bodo jutri, v soboto in nedeljo zaprte.
30. 4. 2026 | 12:03
11:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Iz kokošnjaka odnesli sedem kokoši, iz hleva uzdo in sedlo

Policisti so prijeli še tri osumljence, med njimi mladoletnika, ki so v Mirni Peči poskušali ukrasti 16 pnevmatik.
30. 4. 2026 | 11:45
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Kavni posladek iz treh sestavin, ki ga naredite v nekaj minutah (VIDEO)

Se še spomnimo »kavnega oblaka«, ki smo ga množično pripravljali v času epidemije? Tokrat prihaja njegova bolj naravna, nekoliko bolj prefinjena različica. Namesto sladkorja uporabimo med, rezultat pa je svilnata krema z bogatim okusom in rahlo penasto teksturo.
Mirjam Grilc30. 4. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
VISOK OBISK

Ne boste verjeli, kaj je kralj Karel podaril Trumpu: darilo ima skrivnostno ozadje

Darilo, ki ga je kralj Karel III. podaril predsedniku Donaldu Trumpu, ima pomemben zgodovinski pomen, povezan z odnosi med ZDA in britansko monarhijo.
30. 4. 2026 | 11:25
11:02
Bulvar  |  Zanimivosti
SPLETNA SENZACIJA

»Kdo je ta diva?« Stara mama v električnem vozičku ustavila promet (VIDEO)

Posnetek je zabaval številne gledalce, v komentarjih pa se je pojavil plaz odzivov.
30. 4. 2026 | 11:02
10:48
Novice  |  Slovenija
RAST CEN

Slovence res lahko boli glava! To so šokantni podatki o aprilski inflaciji

Cene življenjskih potrebščin so bile ob dražjih naftnih derivatih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu za 3,1 odstotka višje kot aprila lani.
30. 4. 2026 | 10:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki