Kaj se dogaja v Moravčah? Policija odpeljala župana Balažica, občina ovita s policijskim trakom (FOTO)

S strani bralca smo bili obveščeni, da je zjutraj v Moravčah potekala obsežna policijska akcija, povezana z domnevnimi korupcijskimi kaznivimi dejanji. Po neuradnih informacijah Slovenskih novic naj bi kriminalisti izvedli več hišnih preiskav, med drugim pri županu Občine Moravče Milanu Balažicu, podžupanu Marku Kladniku ter pri nekaterih lokalnih obrtnikih in občinskih uslužbencih. Občina naj bi bila delno zaprta s policijskim trakom, po navedbah lokalnih virov pa naj bi policija župana tudi odpeljala na zaslišanje.

Po neuradnih informacijah iz Moravč naj bi preiskovalci preverjali posle, povezane z gradnjo in obnovo zasebne hiše župana Balažica v okolici Moravč. Po navedbah dobro obveščenih naj bi FURS postal pozoren na več lokalnih izvajalcev, ki naj bi sodelovali pri gradnji oziroma zaključevanju županove hiše. Prav v teh dneh, torej v času policijskih aktivnosti, naj bi na hiši potekala zaključna dela na fasadi. Za zdaj uradnih informacij o konkretnih očitkih ni, prav tako policija še ni razkrila, zaradi katerih kaznivih dejanj preiskava poteka.

Informacije smo želeli preveriti direktno pri vpletenih, a je naš telefon zvonil v prazno.

Več je povedal neimenovani opozicijski svetnik

Župana naj bi iz njegovega doma policija odpeljala že pred 6. uro zjutraj. Okrog hiše so napeljali trak in območje zaprli, prav tako so s trakom zaprli vhod v občino. Podlaga za postopek naj bi bili telefonski pogovori, ki so jim organi prisluškovali že dlje časa. Po Moravčah naj bi sicer steklo še 21 hišnih preiskav, vmes se pojavlja tudi ime direktorja podjetja Termit d.o.o., ter še nekaj drugih poslovnežev. Obstajal naj bi cel spisek oseb, ki naj bi bile v koruptivnem odnosu z županom. Svetnik povdarja, da dogodek ni presenetljiv. »Še pred dvema letoma ni imel ničesar, a sedaj pa je pri županski plači podrl od očeta hišo, zgradil novo, komplet opremil, najboljša oprema, vse živo«.

Direktor podjetja Anton Serianz je sicer Balažicev stari znanec. Leta in leta sta bila nasprotnika v dilemi odpadnih voda, eno leto v županovanje pa naj bi se nenadoma spoprijateljila, poroča vir. Policija naj bi bila trenutno tudi v Vodicah, ne samo v Moravčah.

Župan ni v težavah prvič

To sicer ni prvič, da se je ime Milana Balažica znašlo pod drobnogledom organov pregona ali medijev. Župan Moravč je bil v preteklosti že omenjan v več spornih zgodbah, med drugim v povezavi s prodajo občinskih zemljišč za gradnjo doma starejših občanov. Zaradi tega posla je bil po poročanju medijev vložen tudi kazenski postopek zaradi suma oškodovanja občine in zlorabe položaja. Balažic je vse očitke večkrat zanikal in trdil, da gre za politično motivirane napade.

Širša javnost Balažica pozna tudi kot nekdanjega diplomata in politika. Bil je veleposlanik Slovenije v Avstraliji, pred tem pa sodeloval pri demokratizaciji Slovenije in deloval na ministrstvu za zunanje zadeve. Kasneje je v javnosti pogosto nastopal kot eden najglasnejših nasprotnikov podjetja Termit in odlaganja odpadkov v Moravški dolini, kjer je opozarjal na domnevno okoljsko katastrofo in zdravstvene posledice za prebivalce. A ob njegovem mandatu so se vrstile tudi druge afere. Slovenske novice so pred leti poročale o hudih obtožbah nekdanjega občinskega sodelavca, ki je županu očital trpinčenje, pritisk in neprimerno vedenje na občini. Balažic je takrat vse očitke zanikal ter dejal, da gre za osebno maščevanje in diskreditacijo.

Uradnih navedb še ni

Policija uradnih podrobnosti še ni razkrila. S policijske uprave so za zdaj potrdili le, da na območju potekajo določene preiskovalne aktivnosti. V okviru varstva osebnih podatkov potrjujejo, da policija na območju več policijskih uprav izvaja nujne preiskovalne aktivnosti v povezavi z gospodarsko kriminaliteto in korupcijo na podlagi odredb pristojnega sodišča in usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije. Več informacij naj bi bilo znanih v prihodnjih urah.

___

Obvestilo uredništva: na Slovenskih novicah smo ponosni prejemnik priznanja Best Buy 2026/2027, ki nam ga je podelila švicarska organizacija Icertias. Vabimo vas, da si Slovenske novice tudi vi nastavite za prednostni vir zaupanja vrednih informacij na Googlu.