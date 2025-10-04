Kaj se dogaja? V nekaj urah kar dva potresa na slovenskih tleh

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v petek ob 23.19 zabeležili potres, magnitude 2,4 v bližini Bovca. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Bovca, Loga pod Mangartom, Žage in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Nekaj ur pred tem, ob 20.30, so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,0 v bližini Rogaške Slatine. Šlo je za najmočnejši potres na naših tleh v zadnjem mesecu.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci širšega nadžariščnega območja, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), kjer ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla V EMS-98.