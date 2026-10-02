Kaj se dogaja? V Sloveniji ob 12.28 še en potres

Ob 12.28 območje pri Pivki stresel potres. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili magnitudo 2,2. Gre sicer že za drugi potres danes, ob 4.14 se je treslo na Dolenjskem.

Po prvih podatkih so tresenje čutili prebivalci Pivke, Škocjana, Postojne, Koritnice in okoliških krajev. Po oceni pristojnih intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98.

Za zdaj ni informacij o morebitni gmotni škodi ali poškodovanih.